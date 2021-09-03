نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، وتُعد إعانة التأهيل الشامل خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمساعدة ومد يد العون إلى الأيتام وكل من يعانى من إعاقة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تقدم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين ومن أبرز خدماتها الإستعلام عن قبول الحالة في التأهيل الشامل، فالوزارة تقف بجانب الطبقات المتوسطة في المجتمع السعودي وتساعدهم على تحسين مستوى ونوعية معيشتهم خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي يعشها المواطن من غلاء أسعار في معظم السلع الأساسية، ونحن في موقعنا نهتم بتقديم كافة الأخبار السعودية التي تهم كم خاصة الخدمات السعودية التي يبحث عنها عدد كبير من الجمهور السعودي، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن التأهيل الشامل برقم الهوية كما وضحنا لكم كيفية الإستعلام عن رقم المستفيد للتأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة

تقدم الحكومة السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المادية للملايين من المواطنين السعوديين وأبرزها خدمة إعانة التأهيل الشامل، وقد سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمواطنين المستفيدين عملية الإستعلام بطريقة إلكترونية بسيطة حيث يُمكن الآن للمواطن السعودي المستفيد الإستعلام عن قبول حالته أو رفضها بإستخدام رقم الهوية الخاص به فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولاً ينبغي عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية علي شبكة الإنترنت.

علي شبكة الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثالثاُ قم الآن بتحديد نوع الإعاقة “أيتام أم ذوي احتياجات خاصة”.

رابعاً قم الآن بكتابة رمز التحقق المرئي

وأخيراً ستجد كلمة “عرض” انقر عليها وستظهر لك نتيجة طلبك بالقبول أو الرفض.

وهكذا نكون قد وضحنا جميع الخطوات اللازمة الإستعلام عن قبول حالة في التأهيل الشامل.

رقم المستفيد في التأهيل الشامل

يُعد رقم المستفيد هو الرقم الخاص بكل مواطن سعودي مستفيد من برنامج إعانة التأهيل الشامل قد حصل عليه بعد تقديم الطلب وقبوله، ويستخدم المواطن هذا الرقم في معاملاته الحكومية الخاصة بالتأهيل الشامل وخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ومن الجدير بالذكر أنه يُمكنك الحصول على رقم المستفيد بأكثر من طريقة بسيطة نوضحهم لكم كالتالي:

أولاً من خلال التواصل مع خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على رقم 19911.

ثانياً من خلال بطافة الصراف الآلي وهو آخر 5 أرقام من الرقم الطويل.

وهكذا نكون قد وضحنا لك كافة الطرق للحصول على رقم المستفيد.

المستبعدين من التأهيل الشامل

حدد برنامج إعانة التأهيل الشامل قائمة بالمستبعدين من الإعانة في الحالات التالية:

أولاً في حالة موت المستفيد من الإعانة.

ثانياً في حالة شفاء المستفيد من الخدمة من سبب الإعاقة.

ثالثاً عندما يطلب المستفيد التنازل عن الإعانة وأنه لا يحتاجها.

رابعاً في حالة كان راتب المستفيد يتعدى الحد الأقصى الذي حدده البرنامج وهو 4000 ريال سعودي.

وهناك حالات أخرى يُستبعد فيها المستفيد من دعم البرنامج وضحناها في مقال سابق بعنوان من هم المستبعدين من التأهيل الشامل فقط اضغط على الرابط المظلل لتنتقل إلى صفحة المقال.

نتمنى ونرجو أن نكون قد وضحنا بهذا المقال كل المعلومات والتفاصيل حول برنامج إعانة التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، فالبرنامج يدعم كل المواطنين السعوديين المستحقين لهذه المساعدات المادية بشكل مستمر لتوفير حياة كريمة لهم، ونسعد بإستقبال أسئلتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع من خلال ترك تعليق بالأسفل بكافة أسئلتكم وسوف نرد عليكم في أقرب وقت.