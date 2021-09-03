يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض التمويلية المختلفة للأفراد والمؤسسات ، ومن ضمن العروض التي يقدمها بنك الرياض ، قروض تمويل السيارات الإيجاري ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم عرض هاتريك لتمويل السيارات من بنك الرياض ، وهو عرض تمويل أيجاري ، وهذا العرض مقدم من بنك الرياض بدون دفعة أولي وبدون هامش ربحي وبدون أي رسوم إدارية ، ويقدم بنك الرياض هذا العرض التمويلي القوي بالتعاون مع مجموعة من شركات تجارة السيارات بالمملكة مثل الوعلان للسيارات وشركة كيا الجبر وشركة محمد يوسف ناغي وكيل جينيسيس و هيونداي و فورد ، وبهذا التعاون المثمر يمكن لعميل بنك الرياض الاختيار بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات المختلفة ، ويتم ذلك عبر خطط سداد متميزة ومرنه تناسب جميع العملاء ، وفي ذات الإطار يمكن لغير العملاء التعرف علي طريقة فتح حساب جاري لدي بنك الرياض في دقيقتين.

عرض هاتريك لتمويل السيارات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض عرض التمويل الإيجاري للسيارات من ماركات كيا وهيونداي وفورد و جينيسيس بالتعاون مع وكلاء هذه العلامات في المملكة بمجموعة مميزات قوية نستعرضها لكم كالآتي :

لا يحتاج هذا العرض للتمويل الإجاري لأي مبالغ دفعة أولي بشرط تحويل الراتب للعميل. العرض بدون أي رسوم إدارية. قيمة هامش ربح صفر لعملاء تحويل الراتب علي بنك الرياض. تحسب قيمة هامش ربحي تنافسية للعملاء الغير محولين للراتب. العرض متاح للمقيمين والمواطنين.

شروط وأحكام عرض تمويل السيارات

نعرض لكم بعض الشروط والأحكام للحصول علي التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض كالآتي :

لا يقل راتب العميل المحول عن قيمة ثلاث آلاف ريال سعودي. يشترط علي العميل الغير محول الراتب أن لا يقل راتبه عن أربعة آلاف ريال سعودي إن كان يعمل لدي احدي الجهات المعتمدة. الحد الأدنى لراتب العميل الغير محول الراتب من الجهات الغير معتمدة هو أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. يكون سن العميل المقدم لطلب التمويل فوق الثمانية عشر عام. قيمة التمويل الإيجاري لا تقل عن ثلاثون ألف ريال سعودي.

العرض لفترة محدودة للعملاء غير محولي الراتب وساري للعملاء محولي الرواتب علي بنك الرياض ، ويمكن التعرف علي المزيد عن العرض عن طريق موقع بنك الرياض علي الإنترنت عن طريق الخدمات المصرفية للأفراد من بنك الرياض مع عروض التمويل التأجيري للسيارات.