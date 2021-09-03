تحديث معلومات جواز للمقيمين عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وخطوات الخدمة

تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة. والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان حديثا أيضا عن خدمات عبر الصفحة مثل إصدار أقامة للعماله المنزلية عبر منصة ابشر بخطوات سهله ومعرفه الشروط والمتطلبات. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد استمارة السيارة الكترونيا عبر منصة ابشر بالخطوات ومعرفه اهم شروط الخدمة. والآن ومن خلال هذه المقالة شوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط اللازمة. وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات عبر منصة ابشر.

تحديث معلومات جواز

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من تحديث معلومات جواز سفر أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية بطريقه إلكترونية وسهله عبر المنصة. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر ولديهم حسابات شخصيه بالمنصة. وذلك أيضا نظرا لرؤية المملكة والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة.

شروط بيانات جواز السفر

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم نجاح الخدمة. كما سوف نقوم بتوضيح الشروط عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون رب الأسرة أو صاحب العمل علي قيد الحياه وان لا يكون مطلوب امنيا.

أما الشروط الواجب تحققها في فرد الأسرة أو العامل مثل:

أن يكون علي قيد الحياه وغير مطلوب امنيا بالمملكة. عدم وجود مخالفات مروريه مسجله عليه. يجب أن يكون داخل المملكة أثناء الحصول علي الخدمة. عدم تسجيله سابقا بالنظام كهارب. أن لا يكون الجواز منتهي أو متبقي عليه 6 اشهر أو اقل. عدم التعديل سابقا علي الجواز من خلال المنصة اخر 5 سنوات.

خطوات تحديث الجواز

كم تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: