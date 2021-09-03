طريقة إضافة الأبناء في توكلنا وحل مشكلة عدم ظهور الأبناء في توكلنا

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طريقة إضافة الأبناء في توكلنا هو أحد الأمور الهامة المكلف بها أولياء الأمور الذين يمتلكون بالفعل حساب على منصة توكلنا الإلكترونية، أو من خلال تطبيق توكلنا، حيث تعد هذه المنصة من المنصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، والغرض منها الحصول على التصاريح إلكترونيا، من أنجاز العديد من المهام والإجراءات الصحية اللازمة، وفيما يلي سوف نوضح لكم كيفية إضافة الأبناء في منصة توكلنا بالخطوات
طريقة إضافة الأبناء في توكلنا الخطوات
- تسجيل الدخول في توكلنا من خلال البوابة الإلكترونية للمنصة، أو من خلال التطبيق على إصدار الاندرويد أو الايفون.
- في حال كان لديك حساب مسبق عبر المنصة، قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور، وسوف يصلك رسالة تأكيد عبر رقم الجوال المسجل في التطبيق وتفعيل الدخول.
- قم بالبحث في الشريط العلوي على كلمة “حسابي”، قم باختيارها والضغط عليها، ستظهر لك خيارات (حساب-تسجيل الخروج)، منها قم باختيار حساب.
- سوف تظهر صفحة أخرى ابحث فيها عن القسم المسمى الأفراد والمكفولين، قم بالضغط عليه.
- اضغط على أيقونة إضافة أبناء، ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة.
كيفية إظهار الأبناء في تطبيق توكلنا
في بعض الأحيان لا يظهر الأبناء المضافين في توكلنا في بيانات منصة مدرستي، بالرغم من إضافتهم في توكلنا، وأحيانا يظهر البعض والبعض الآخر لا يظهر، لذلك سنوضح لكم خطوات ظهور الأبناء في توكلنا، وهي كالآتي:
- أولا: يجب التأكد من ظهور الأبناء في بيانات منصة مدرستي، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة توكلنا، والدخول على الصفحة الرئيسية للمنصة والضغط على أيقونة بيانات منصة مدرستي، ستظهر صفحة أخرى للأبناء المسجلين، مما سيطلعك على الأبناء المضافين، ويمكنك من معرفة ما إذا كان الأبناء جميعهم مضافين أم لا.
- ثانيا: يقوم ولى الأمر بالانتقال إلى أيقونة الحساب التي تظهر في الجزء العلوي، وعند الضغط عليها، ستظهر صفحة أخرى ننتقل منها إلى بيانات أفراد الأسرة والمكفولين، وسوف توضح جميع بيانات الأفراد المسجلين والذين تم إضافتهم بالفعل، وسوف تجد بجانب كل اسم من هذه الأسماء مربع صغير قم بالضغط عليه من أجل اختيار الأبناء الذين لم يظهروا في توكلنا حتى يظهروا، وبعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة حفظ لتأكيد حفظ التغيرات.
- ثالثا: اضغط للعودة للصفحة الرئيسية مرة أخرى، ومنها انتقل مرة أخرى لبيانات منصة مدرستي، ستجد الأبناء جميعهم قد ظهرت أسمائهم.
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