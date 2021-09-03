نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسطول من الراجحي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة ومعرفه المميزات والشروط في المقال التالي
تمويل الأسطول من الراجحي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة من اهم التمويلات التي اطلقها الراجحي حديثا. والذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالمصرف علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن منتجات وعروض تمويليه حديثه من قبل المصرف مثل عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 ومعرفه سيارات العروض واهم الشروط والمميزات. كما اعلن أيضا عن منتج البيع علي الخارطة عبر الراجحي موبايل ومعرفه اهم الشروط والمميزات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل مع توضيح اهم مميزاته وشروطه وطرق الحصول علي التمويل. وخطوات تقديم الطلب الكترونيا.
تمويل الأسطول من الراجحي
اعلن المصرف عن التمويل حديثا والذي يقدم منتج المركبات والأسطول للأعمال والذي يمكن المنشآت الصغيرة من شراء مركبات متعدده. وذلك بقصد استعماله لغرضه الشخصي أو التجاري والذي يعتبر المنتج من التمويل التأجيري بالمصرف. كما أوضح المصرف علي أن المنتج يصل حتي 60 شهر. ونظرا أيضا لتلبيه رغبه الكثير من العملاء بالمصرف لشراء سيارات لمنشأتهم الصغيرة وتوسيع مجال العمل لديهم. لأنة يمكن الحصول علي التمويل وشراء مركبات بغرض النشاط التجاري ولتوسيع المنشأة أيضا.
مميزات وشروط تمويل المنشآت
كما اعلن المصرف أيضا عن اهم الشروط والمميزات الخاصة بالتمويل والتي يحصل عليها العميل. والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:
- تغطيه تأمينية كامله ودفعه مقدمه تبدأ من 5%.
- فتره سداد مرنه تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر حسب رغبه العميل.
- الأقساط الشهرية للتمويل تكون متساويه.
- التمويل يصل إلي 5 مليون ريال.
- تطبق شروط وأحكام المصرف وانه خاضع لرقابه البنك المركزي السعودي.
- لمزيد من معلومات عن ألية الاحتساب يرجي الاتصال علي رقم 920018799.
- العروض ساريه حتي 15 نوفمبر 2021.
كيفيه الحصول علي تمويل المنشآت
بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طرق التواصل وكيفيه الحصول علي التمويل. والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:
- زياره احد فروع المصرف الموجودة بالمملكة.
- الاتصال علي الرقم الموحد وخدمات نقاط البيع 920018799.
- كما تم الإيضاح عن طريقه التقديم الإلكتروني عبر اتباع الخطوات الأتية:
- دخول صفحه التقديم الإلكتروني من موقع مصرف الراجحي.
- تعبئه جميع بيانات الصفحة ويجب أن تكون جميعها صحيحه.
- الضغط علي إرسال اسفل الصفحة بعد الانتهاء.
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