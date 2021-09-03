نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد صلاحية التأشيرة – شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحية التأشيرة، يتساءل الكثير من الأشخاص المقيمين بالمملكة السعودية عن تمديد صلاحية التأشيرة، خوفاً من انتهاء مدة التأشيرة عند تعليق السفر بسبب انتشار فيروس كورونا، لذلك سوف نعرض لكم أعزائي الزوار من خلال موقعنا طريقة تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، فتابعوا معنا إلى نهاية هذا الموضوع.

طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة

يبحث الكثير من الأشخاص عبر مواقع الإنترنت عن طريقة تمديد التأشيرة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم المعلومات الخاصة بتمديد التأشيرة، يمكن القيام بتمديد التأشيرة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة التابع لها المقيم أو مقر السفارة داخل المملكة العربية السعودية، واتباع التعليمات التالية:

• نقوم بالولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات.

• ثم نقوم بالضغط على خدمات أفراد.

• نقوم بكتابة البيانات التالية :

• اسم الشخص المستخدم وكلمة المرور ونقوم بتسجيل الدخول.

• ثم نقوم بالضغط على زر خدمات إلكترونية.

• ونختر منها تمديد تأشيرة.

• ثم نضغط على بدء ونقوم بكتابة البيانات في خانة النفاذ الوطني.

• ونقوم بكتابة معلومات الجهة المتقدمة بطلب

• التمديد.

• ونقوم بإدخال بيانات الشخص المقدم طلب التمديد.

• إرسال جميع الأوراق المطلوبة.

• ونقوم بالضغط على كلمة إرسال.

رابط تمديد صلاحية تأشيرة

بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن اتاحه الفرصة للأشخاص العالقين خارج المملكة بتجديد التأشيرات، فازداد البحث عبر موقع الإنترنت المختلفة عن الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بتجديد التأشيرة، لذلك سوف نقدم لكم هذا الرابط الخاص بتقديم طلب التجديد، وإذا كنت ترغب عزيزي الزائر في التجديد فعليك بالضغط على هذا الرابط

الأوراق المطلوبة لتمديد صلاحية التأشيرة

قامت الجوازات بالمملكة السعودية بالإعلان عن بعض الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب تمديد تأشيرة، ويجب على جميع الأفراد الموجودين خارج الحدود السعودية أو العالقين تقديم هذه الأوراق، وسوف نعرض لكم الأوراق المطلوبة في السطور التالية :

• جواز سفر لا تقل مدة انتهاء صلاحية عن ستة أشهر.

• عدد اثنين صور شخصية على خلفية بيضاء.

• صورة هوية الكفيل.

• صورة واحدة من الإقامة.

• خطاب تمديد تأشيرة خروج وعودة ويشترط أن يكون الخطاب باسم المؤسسة أو الكفيل ومختوم من الغرفة التجارية

• وتكون صيغة الخطاب على النحو التالي

• سيادة قنصل المملكة العربية السعودية في ()اسم دولة المتقدم بالطلب نرجو منكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمكفولي

• رقمة القومي() وجواز رقم() بسبب().

• وشكراً لكم على تعاونكم.

• اسم الكفيل.

• توقيع الكفيل.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة السعودية

قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط التي عن طريقة يستطيع الأفراد العالقين خارج المملكة أو المقيمين داخل المملكة من تمديد تأشيرة الخروج والعودة ومن أهم ما يلي :

• يقوم الشخص العامل بتجديد مدة التأشيرة إذا مر علي سبعة أشهر خارج المملكة.

• تجديد مدة التأشيرة للزوجة والأبناء إذا مر عليها ثلاثة عشر أشهر خارج المملكة.

• في حالة عدم تخطي هذه المدة يقدم الطلب بشكل مباشر إلى السفارة المختصة بالأمر داخل الدولة المقيم بها صاحب الطلب.

• ملء النموذج من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأشيرات التابع لوزارة الخارجية والتصديق عليه من قبل الغرفة التجارية.

• كتابة رقم وتاريخ موافقة وزارة الخارجية على تمديد التأشيرة.

• ويجب أن تكون الإقامة ما زالت سارية للشخص المتقدم.

• إدخال جميع المعلومات المطلوبة باللغة العربية ماعدا الاسم إذا كان الشخص أجنبي فيكتب الاسم كما هو بجواز السفر.

وفي ختام هذا الموضوع نكون قدمنا لكم أعزائي الزوار طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، والأوراق المطلوبة لتمديد صلاحية تأشيرة وشروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة، ونتمنى أن تكونوا استفدتما من هذا الموضوع.