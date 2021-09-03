شروط تمويل منصة سلفة الفوري وبدون تحويل الراتب

شروط تمويل منصة سلفة الفوري والسريع والذى يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر منصة سلفة بالسعودية وأيضاً يتم وضع مبلغ التمويل في حساب العميل وفي خلال 15 دقيقة فقط حيث توفر منصة سلفة مبالغ مالية نقداً والتى يمكن أن تصل إلى 5000 ريال سعودي وكذلك لا تشترط تحويل الراتب لدى منصة سلفة.

شروط تمويل منصة سلفة السريع بالسعودية

وفرت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب ولا يتعارض كذلك مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة ومن أجل الحصول على تلك المبالغ المالية الفورية لابد من توافر الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم مواطن سعودي فلا يستطيع لغير السعودي طلب تمويل سلفة.

كذلك يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

مبلغ سلفة الفوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

كذلك لابد أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعميل بالقطاع الخاص.

طريقة الحصول على تمويل منصة سلفة السريع

تعلم منصة سلفة مدى احتياج العملاء السعوديين لمبالغ مالية فورية دون الحاجة أيضاً لتحويل الراتب فتوفر لهم التمويل الشخصي السريع والذى يمكن طلبه من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة بالسعودية ثم طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي السريع لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية متوفر من اونلاين حيث يستطيع المتقدم طلب مبلغ سلفة الطارئ دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر منصة سلفة بالسعودية فيستطيع المواطن السعودي طلب قرض سلفة من الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة ويتميز هذا التمويل أيضاً بما يلي: