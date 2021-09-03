نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا عبر “توكلنا” 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا للطلبة والطالبات ومنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أهم وأبرز الخدمات التي أطلقها تطبيق توكلنا، وذلك لمساعدة كافة الطلاب في الحصول على جرعة اللقاح قبل البدء في العام الدراسي الجديد حفاظاً منها على سلامة الطلاب ومنعاً لانتشار فيرس كورونا بين الطلاب، حيث أصبح بإمكان أي طالب تحديد الموعد والمكان المناسب له لتلقي جرعة اللقاح من المنزل عبر تطبيق توكلنا بدون الحاجة إلى بذل الجهد، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال الطريقة التي وضحها التطبيق لاستخدام خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

قبل البدء في عرض طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد اللقاح عبر تطبيق توكلنا، سنتعرف على طريقة التسجيل في التطبيق بسهولة ويسر، حيث أعلن التطبيق عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة تسجيل مستخدم جديد، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولا يقوم المواطن بتثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال الخاص به.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ تسجيل جديد “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات وهي: (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة – تاريخ الميلاد).

بعد ذلك يقوم النقر على الخانة الخاصة بالإقرار بالشروط.

سيقوم النظام بعد ذلك بإرسال رمز التحقق إلى الهاتف في حالة كان المواطن مسجل في أبشر.

أما في حالة كان المواطن غير مسجل في أبشر فيقوم بالطلب من أحد المواطنين المسجلين في تطبيق تووكلنا بتسجيل البيانات الخاصة به من خلال إدخال (رقم الجوال – رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال).

وبذلك يكون قد انتهى من التسجيل في التطبيق وبإمكانه البدء في الاستفادة من خدمات توكلنا بنجاح.

طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا

قامت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة الرقمية بإطلاق خدمة جديدة تمكن الطلاب وأولياء الأمور من حجز موعد لتلقي لقاح كورونا فبل بداية السنة الدراسية الجديدة، فما على الطالب سوى اتباع الخطوات التالية ليتمكن من حجز المكان والموعد المناسب له:

أولاً يقوم الطالب بفتح تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.

بعد ذلك يقوم بفتح قائمة الخدمات الصحية ومن ثم اختيار أيقونة “ لقاح كورونا “.

“. بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ الأولوية في حجز الموعد “.

“. سيتم ظهور رسالة لتحديد الرغبة في التأكيد، يقوم الطالب بالنقر على زر “ تأكيد “.

“. سيقوم النظام تلقائياً بتحديد الموعد وتحديد أقرب مركز بالنسبة لموقع الطالب الحالي.

وأخيرا الضغط على زر “موافق“.

طريقة تحديث تطبيق توكلنا

دائماً ما يؤكد تطبيق توكلنا خلال تصريحاته على أهمية تحديث التطبيق الخاص به، وذلك لحصول المواطنين على كافة الخدمات التي يتم إضافتها باستمرار، وقد جاءت طريقة التحديث التي عرضها عبر تطبيقه في الآتي:

أولاً يقوم المستخدم بفتح تطبيق الآب ستور أو جوجل بلاي.

بعد ذلك يكتب في عبارة البحث كلمة “ TWAKKALNA ” أو “ توكلنا “.

” أو “ “. سيظهر له تطبيق توكلنا على ما عليه هو الضغط على زر “تحديث“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الخاصة بكيفية استخدام خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا، كما تعرفنا على طريقة التسجيل في التطبيق، وعلاوة على ذلك تعرفنا على خطوات تحديث التطبيق بسهولة.