التسجيل في توكلنا لولي الأمر طريقة إنشاء حساب جديد بالخطوات

التسجيل في توكلنا لولي الأمر وإنشاء حساب جديد لمن لم يمتلك حساب مسبق، يعد من الأمور الضرورية والهامة، حيث أن ولى الأمر إذ لم يكن لديه حساب في توكلنا لن يتمكن من إضافة الأبناء في التطبيق، وسوف يتطلب منه أن يقوم بإنشاء حساب في توكلنا أولا، ومن ثم إضافة الأبناء في توكلنا، كما ينصح باستخدام التطبيق في إنشاء حساب في توكلنا بدلا من الموقع، يتطلب من ولى الأمر أن يكون لديه حساب عبر منصة أبشر من أجل أن يتمكن من إنشاء الحساب كشرط أساسي.

التسجيل في توكلنا لولي الأمر وإنشاء حساب جديد