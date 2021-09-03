نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في توكلنا لولي الأمر طريقة إنشاء حساب جديد بالخطوات في المقال التالي
التسجيل في توكلنا لولي الأمر وإنشاء حساب جديد لمن لم يمتلك حساب مسبق، يعد من الأمور الضرورية والهامة، حيث أن ولى الأمر إذ لم يكن لديه حساب في توكلنا لن يتمكن من إضافة الأبناء في التطبيق، وسوف يتطلب منه أن يقوم بإنشاء حساب في توكلنا أولا، ومن ثم إضافة الأبناء في توكلنا، كما ينصح باستخدام التطبيق في إنشاء حساب في توكلنا بدلا من الموقع، يتطلب من ولى الأمر أن يكون لديه حساب عبر منصة أبشر من أجل أن يتمكن من إنشاء الحساب كشرط أساسي.
التسجيل في توكلنا لولي الأمر وإنشاء حساب جديد
- فتح تطبيق توكلنا والدخول عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق.
- يظهر أمامك خيارين (تسجيل الدخول- تسجيل جديد)، قم بالضغط على تسجيل جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، تاريخ الميلاد هجري أو ميلادي)، ثم اضغط على أيقونة تسجيل.
- سوف ينتقل إلى صفحة أخرى تتطلب منك إدخال رمز التحقق، سوف تصلك رسالة تحتوى على رمز التحقق على رقم الجوال المسجل مسبقا عبر منصة أبشر، قم بكتابة الكود في المكان المحدد.
- سيتطلب منك بعد ذلك تعين كلمة مرور، قم بإدخال كلمة مرور مكونة من 12 رقم أو حرف على أن يكون بها رقم أو حرف واحد على الأقل كبير وحرف صغير، ثم اضغط على أيقونة التالي، لاستكمال التسجيل.
- سوف ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة أخرى عبارة عن خريطة ومبين عليها مؤشر باللون الأحمر باسم السكن عليك أن تقوم بإدخال محل السكن والموقع الحالي بدقة، وبعد الانتهاء قم بالضغط على أيقونة حفظ.
- سوف تظهر لك نافذة أخرى تتطلب منك تأكيد الموقع الحالي، اضغط موافق.
- ستظهر لك نافذة أخرى بها “لا يوجد لديك تابعين، أو عمالة منزلية” قم بالضغط على كلمة موافق، وسوف يظهر لك صفحة بها أسماء المتبوعين والمكفولين، قم باختيارهم من خلال المربع الصغير الذي يظهر بجانب كل اسم من الأسماء حتى تتمكن من إضافتهم بشكل تلقائي في حسابك.
- سوف تنتقل إلى الصفحة الأخيرة من مراحل إنشاء الحساب في توكلنا وهي التي سيظهر بها الباركود، وعبارة أخرى “مصرح لك بالتجول”.
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