موعد نزول الرواتب هذا الشهر راتب محرم 1443 – سبتمبر 2021

موعد نزول الرواتب هذا الشهر في المملكة العربية السُّعُودية الخاصة بشهري محرم لعام 1443 وأيضَا شهر أيلول سبتمبر لعام 2021م قد تم تحديدها سابقًا والإعلان عنها عبر القنوات الإعلامية الرسمية التابعة إلى وزارة العمل، حيث يتم عرض العد التنازلي لموعد صرف الراتب الجديد دائمًا ، وفي هذا الصدد ؛ فإن كل مواطن سعودي يرغب في معرفة موعد نزول الرواتب في الشهر الجاري ؛ فعليه متابعة ما سوف يتم عرضه من فقرات عبر هذه المقالة.

موعد الرواتب 1443

إن موعد صرف الرواتب في المملكة العربية السُّعُودية دائمًا ما يوافق اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي جديد (27) ، ولا يتم تأجيل صرف الراتب إلّا إذا صادف يوم الصرف المعتاد وهو يوم 27 إجازة رسمية داخل الدولة سواء إجازة دينية أو وطنية أو إجازة عمل رسمية ، أما موعد صرف الراتب فيما يخص الأشهر الهجرية الإسلامية ؛ فهو يكون بطبيعة الحال مختلف من شهر إلى آخر ؛ حيث يتم الرجوع إلى التقويم الميلادي بالمملكة وتحديد موعد صرف الراتب بالهجري بدقة ، ومن ثم ؛ توضيح ذلك للمواطنين بالتفصيل ، وبذلك سوف يتمكن المواطن من متابعة مَوعد نُزول الراتب خاصته إما بالتقويم الهجري أو الميلادي بسهولة وفي أي وقت.

موعد نزول الرواتب هذا الشهر محرم 1443 – سبتمبر 2021

الاثنين [1443/02/20 هـ – 2021/09/27 م] لقد تم الإعلان رسميًا عن موعد نزول رواتب الموظفين الحكوميين السُّعُودية أي الأفراد المنسوبين إلى الوظائف والمهن المختلفة في القطاع العام الحكومي ليكون في يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2021م وهو سوف يوافق هجريًا اليوم العشرين من شهر صفر لعام 1443هـ، وقد بدأ العد التنازلي الآن فعليًا لموعد صرف راتب هذا الشهر

وهذا يُشير إلى أن الراتب لهذا الشهر (محرم – سبتمبر) سوف يتم صرفه في الموعد المحدد له يوم 27 من الشهر نظرًا إلى أنه يوم عمل عادي لا يوجد به أي إجازات أو توقف عن العمل ، وفور إيداع الرواتب ؛ سوف يكون في مقدور كل موظف صرف الراتب خاصته عبر أي من مكينات الخدمة الذاتية والصراف الآلي ATM المنتشرة في كل مكان داخل المملكة العربية السُّعُودية بأي وقت.