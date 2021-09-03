نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية وقرار جديد بشأن العمالة الوافدة وفتح الطيران السعودي المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم الآن هيئة الطيران السعودي بالاستعداد التام وذلك لاتخاذ قرار هام والإعلان عن كيفية السماح دخول كافة العمالة المصرية والعاملة بالمملكة العربية السعودية ، فقد قام معالي المستشار كريم أبوالسعود، وهو الملحق العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية في الرياض، وذلك في تصريحات تليفزيونية في مصر ،بالتوضيح أنه جارٍ الآن عمل حصر كامل للعمالة المصرية وهي العائدة إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المختصة المصرية، موضحا بذلك أن المملكة العربية السعودية سوف تسمح بتلقى الوافد المصري إلى المملكة جرعة ثالثة بهذه الطريقة مثال (جرعتين داخل وطنه ، والأخرى داخل المملكة، حيث ثبت أن الجرعة الثالثة هي بمثابة جرعة تحفيزية وتنشيطية للقاح ضد فيروس كورونا ).

اهمية الجرعة الثالثة للعمالة المصرية العائدة إلى المملكة العربية السعودية

وقد اوضح معالي المستشار «أبو السعود»، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دى أم سى» المذاع على فضائية «dmc»، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية الكبيرة جاسمين والمذاع داخل مصر ، أن المملكة العربية السعودية الآن لحفظ امنها وامن شعبها من وباء كورونا فقد اشترطت على الوافدين أن يكونوا قد تحصنوا بالجرعتين داخل موطنه ( بلده ) وذلك من خلال اللقاحات والتي تعتمدها المملكة العربية السعودية، وذلك بالإضافة إلى تحصينه بالجرعة الثالثة وهي التي سوف يحصل عليها الوافد للمملكة وذلك فور وصوله داخل المملكة وهذا من أجل زيادة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة .

ماهي اللقاحات المعتمدة من الحكومة السعودية لدخول المملكة العربية السعودية

وقد قام مكتب التمثيل العمالي والذي يتبع الوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة ، وأنها قد أعلنت من خلال تقرير عاجل اعلنت من خلاله بقيام وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بتحديد ماهي اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة وذلك لامكانية دخول أراضيها، وهي كالاتي :

اولا / فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)،.

ثانيا / موديرنا (Moderna).

ثالثا /أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca).

رابعا / جانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm).

خامسا / ساينوفاك (Sinovac)

جميع هذه اللقاحات معتمدة داخل المملكة العربية السعودية

الصحة والطيران السعودي.. وماهي شروط التسجيل بموقع الصحة السعودية

وقد اوضح من جانبه الملحق العمالى المستشار كريم أبوالسعود أنه يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم النظر في طلب المواطن الذي لديه الرغبة في التسجيل على الموقع، وهي كالاتي :

اولا / التأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة ويجب أن تكون دقيقة ؛ حيث إن لو تم إدخال معلومات خاطئة فإن، هذا قد يؤدى إلى رفض الطلب.

ثانيا / يجب أن تكون هناك هوية وطنية، أو شرط آخر أن تكون هناك هوية للمقيم لاستقبال الطلب، ويجب أن تكون كافة المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وألا يتجاوز حجمها (MB1).