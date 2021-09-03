نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 46 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المقرر أن يتم تقديم موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 46 استحقاق شهر سبتمبر 2021 فيما يلا يزال المستفيدون المؤهلون يمكنهم الاستعلام عن نتائج الأهلية التي صدرت قبل أيام قليلة والتي تعتبر تمهيدًا لصرف دعم حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن وتمكنوا من رفع المستندات الدالة على حالتهم أما من لم يصدر اسمه في نتائج الأهلية فبحسب شروط حساب المواطن يمكنه التقدم بالاعتراض خلال الفترة المحددة لذلك.

الاعتراض على نتائج الأهلية

حدد برنامج حساب المواطن فترة الاعتراض على نتائج الأهلية بـ90 يومًا تبدأ من تاريخ صرف مبلغ حساب المواطن مع العلم أن التقديم يتم بعد 5 أيام من إيداع الدعم وفي حال تمت الموافقة وقبول الطلب يقوم البرنامج بإعادة صرف الدفعات المجمدة أما في حالة رفض الاعتراض لا يمكن تقديم اعتراض جديد على نفس الدفعة.

التسجيل في حساب المواطن

ولا يزال التسجيل في حساب المواطن معلقًا وذلك منذ شهر مارس 2020 حيث صدرت عدة ضوابط تم بموجبها تعليق التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد مع إتاحة إضافة التابعين للمستفيدين المؤهلين وكذلك إتاحة رفع المستندات الدالة على إثبات الاستقلالية وكذلك إمكانية تحديث حساب المواطن.

وعند سؤال خدمة المستفيدين في حساب المواطن عن موعد فتح التسجيل الجديد في حساب المواطن لا يتم تقديم إجابات محددة بل يطلب من متابعيه الاستمرار بمتابعة المستجدات.

موعد إيداع حساب المواطن

وفق شروط حساب المواطن وضوابط البرنامج فإن إيداع مبلغ الدعم يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لكن قد يحدث استثناءات ويتم تقديم أو تأجيل موعد إيداع حساب المواطن وفقا للقاعدة المتبعة في إيداع الراتب فإذا تصادف يوم الإيداع مع يوم الجمعة أو إجازة رسمية يتم الإيداع يوم الخميس أما إذا تصادف الإيداع مع يوم السبت أو عطلة رسمية يتم الإيداع يوم الأحد.

وعلى هذا فإن موعد حساب المواطن الدفعة 46 سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 9/9/2021 وسيكون بمقدور من لديه مشكلة في الدعم التواصل مع رقم حساب المواطن أو حساب المواطن على تويتر أو الانتظار لحين موعد تقديم الاعتراضات ورفع اعتراض على المبلغ.