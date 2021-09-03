نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة وأهم الأخبار والأحداث داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني أهم أخبار والأحداث داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة بحيث تقترب الأيام القادمة المملكة من الوصول إلى مفهوم المناعة المجتمعية وذلك ضد فيروس كورونا المستجد ، بحيث ستصل المملكة بتطعيم 60% من سكانها منذ ابتداء حملا التطعيم والمستمرة إلى وقتنا هذا ، ومن جانب أخر فقد وجّه وزير العدل معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتكليف إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحسين تجربة المستفيدين وهذا ما سوف نستعرضه لحضراتكم عبر مقالتنا اليوم .

وزير العدل بالسعودية قد وجّه بإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي

ومن جانبة قام معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ، توجيه تعليماته بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تطبيق تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي؛ وذلك لتحسين تجربة المستفيدين.

وقد أوضحت من جانبها وزارة العدل أن وحدة الذكاء الاصطناعي تلك ، الهدف منها العمل على الاستفادة من التجارب وكذلك الخبرات العالمية وايضا المحلية في ذلك المجال، وايضا العمل على دعم الفرق العاملة وكذلك العمل على رفع كفاءتها، بالإضافة إلى الاستفادة من الإشراف على الأعمال المتعلقة وتسهيل وتطوير خدمات الوزارة، وتستخدم الوزارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال بناء تطوير وحوكمة الأعمال والتشغيلية، وذلك لكي تضمن جودة كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها ، واهمية الالتزام بالمعايير وكذلك الضوابط ذات العلاقة المرتبطة .

كما أضافت واقرت وزارة العدل برئاسة معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن إنشاء الوحدة سوف ينعكس على مدى دقة استراتيجيتها في تقنية المعلومات، مما سوف يسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة بوزارة العدل، وكذلك تطوير التعاملات الإلكترونية .

ومن جانب اخر فقد أكّدت وزارة العدل أنها سوف تمضي قدمًا في العمل علي تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المتنوعة والمختلفة، وكذلك جميع الخدمات والإجراءات، وذلك للتيسير على المستفيدين، كما أنها سوف تساهم في اختصار الوقت وايضا الجهد ، وكذلك رفع سقف الأداء والإنجازات .

السعودية وزارة الصحة تقترب من 33 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة

ومن جانب آخر تتبعا لاهم الاخبار بالمملكة العربية السعودية فقد كشفت وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة داخل المملكة العربية السعودية، قد اقترب تجاوزها عدد الـ33 مليون جرعة.

وتقترب المملكة العربية السعودية من الوصول إلى ما يسمى بالمناعة المجتمعية وذلك ضد فيروس كورونا، حيث انها في الايام القليلة القادمة سوف تكون قد أكملت تطعيم 60% من سكانها منذ بدء حملات التطعيم والمستمرة حتى وقتنا هذا .

وكانت قد كشفت وزارة الصحة بالمملكة، أمس الخميس ، عن إمكانية وصولها إلى تحصين مايعادل 70% من سكان المملكة العربية السعودية، وذلك بمشيئة الله في شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت وزارة الصحة، إن عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا قد تجاوزت أكثر من 32.6 مليون، وذلك عن طريق 587 مركزًا في كافة أنحاء المملكة.

وأشادت وزارة الصحة بالمملكة أنه وبهذا المعدل التحصيني يمكن أن يتم تحصين عدد 70% من سكان المملكة وذلك في مدة تتراوح ما بين 65 يومًا، أي في 22 من أكتوبر المقبل.