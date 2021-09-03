رابط التسجيل في برنامج وصول من هدف لنقل المرأة العاملة بالمملكة

رابط التسجيل في برنامج وصول المدعوم من هدف لنقل المرأة العاملة، فإن برنامج وصول يعتبر من البرامج المهمة لنقل المرأة العاملة، حيث هناك العديد من السيدات العاملين في المملكة العربية السعودية، لذلك تقدم هدف هذه الخدمة المدعومة للمواطنين من النساء لمساعدتهم علي التنقل بين المنزل والعمل، فإن هناك العديد من النساء تعاني من صعوبة التنقل بالمواصلات من المنزل إلي العمل في المملكة، ويعتبر هذا الدعك يساعدهم في الاستقرار في وظائفهم وبخدمة عالية الجودة، كما ذكرت هدف شروط الالتحاق بذلك البرنامج الإلكتروني، وسوف نقدم من خلال موقع ثقفني شروط وخطوات التقدم للتسجيل في برنامج وصول الإلكتروني.

شروط هدف للتقديم بالبرنامج

ذكر صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة أن هذا البرنامج يدعم النساء ماليا، كما أن هذا الدعم يحفز النساء للمشاركة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وبذلك تتمكن المرأة في المملكة التنقل بآمن وحرية وتشعر باستقرار في أي وظيفة، كما أن هدف يطلب من المركبات المشتركة في البرنامج تكون علي جودة وكفاءة عالية، كما أوضحت هدف شروط الاشتراك للتسجيل بالبرنامج، وتلك الشروط والمتطلبات تكون كالتالي:

لابد أن تكون المواطنة من حاملين الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدمة يتراوح من 18 عام إلي 65 سنة.

أن يكون الأجر الشهري قيمته تزيد عن 8 ألاف ريال سعودي.

لابد أن تكون المواطنة المتقدمة لديها تسجيل في التأمينات.

يجب ألا يزيد مجموع اشتراك المواطنة في التأمينات خلال 5 سنوات عن 36 شهر.

رابط التسجيل في برنامج وصول