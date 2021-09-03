تمويل شخصي بدون تحويل راتب 300.000 ريال سعودي بأسهل الإجراءات

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل، وتعتبر خدمة الحصول على أي من المنتجات التمويلية، زادت عمليات البحث عنها بسبب الظروف الصحية التي يشهدها العالم بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتأتي خدمة الحصول على تمويل مالي شخصي من الخدمات التي تقدمها العديد من الجهات التمويلية، سواء كانت بنوك، أو شركات تمويل وإجارة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر تقديم طلب إلكتروني للجهة مقدمة الخدمة، مع إمكانية الموافقة على طلب الحصول على التمويل خلال وقت قياسي قليل، وهو ما يحقق طموحات العملاء، وذلك للاستفادة من قيمة التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد، أو لأي سبب آخر حسب احتياجات العميل.

يقدم بنك الرياض للعملاء الحاليين والجدد إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وذلك بما يتناسب مع ‘مكانيات العميل، وأبرز ما يميز هذا المنتج، أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 300.000 ريال، وسداد الأقساط على فترة تصل إلى 60 شهر، علماً أن المتطلبات بسيطة وغير معقدة عكس العديد من البنوك أو شركات التمويل الأخرى التي تقدم خدمة التمويل الشخصي.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على المنتج لا يقل عن 18 عاماً للمواطنين، ولا يقل عن 22 عاماً للمقيمين.

خدمة تمويل بدون تحويل راتب متاحة فقط لموظفي البنوك.

يجب أن يكون خدمة الموظف لا تقل عن عام واحد عند بداية التقدم بطلب الحصول على المنتج.

اشترط بنك الرياض أن يكون الحد الأدنى للراتب 10.000 ريال سعودي.

كما أشترط ألا تزيد التزامات العميل لدى بنك الرياض أو أي جهة أخرى عن 33 بالمائة من إجمالي الراتب.

تمويل شخصي بدون كفيل

كما سبق وتم الإشارة، فإن التمويل متاح فقط بدون تحويل راتب لموظفي البنوك في المملكة العربية السعودية، ولكن يمكن لأي فئة الحصول عليه ولكن بشروط معينة، يمكن الإطلاع عليها من خلال رابط تمويل شخصي بدون تحويل راتب، علماً أن التمويل يتم بخيارات سداد ميسرة، وبهامش ربح تنافسي، ومن ثم يتم تقديم الطلب وكتابة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، والتي تشمل رقم بطاقة الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة للمقيمين، الاسم، والجنسية، رقم الهاتف الجوال، تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخرى.