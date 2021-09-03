نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دخول الملاعب في السعودية موسم 2022 في المقال التالي
شروط الدخول الملاعب في السعودية موسم 2022 نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة السعودية قام بوضع بعض الشروط الهامة لجميع مشجعي النادي الدوري السعودي للموسم الجديد 2021 وبالتالي ينبغي على الجميع الالتزام بهذه الشروط التي تم تحديدها للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم شروط دخول الملاعب في السعودية موسم 2022.
شروط دخول الملاعب في السعودية موسم 2022 قامت وزارة الرياضة بالمملكة السعودية بوضع بعض شروط الحماية التي ينبغي على الجماهير الرياضية أن تلتزم بها المحافظة على صحة وسلامه الجميع وهي كالآتي:
- أولا يجب عدم الاتصال على الحجر الرياضي لا يقل عن 12 عام ويكون قد حصلوا على جرعتين لقاح.
- ينبغي أن يتم تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابة الدخول والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطعمة عند دخول الملعب.
- يجب استخدام المقعد المخصص للجلود للجلوس والمحافظة على الهدوء وتجنب التدافع واتباع التعليمات أثناء الخروج والالتزام بلبس الكمامة في الملعب.
- يجب أن يتم عرض التذكرة الإلكترونية وألبان كود من خلال الهاتف المحمول وأن يكون هذا الشخص الذي حصل على التذكرة متعافي أو الحصول على جرعة واحدة وهذا الأمر يكون موضح من خلال تطبيق سلوكنا وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية الحضور الجماهيري لا تزيد عن 60% بدلا من 40.
شروط الوزارة للملاعب والمنشآت الرياضية
- يجب أن يتم وضع ملصقات أرضية وعلامات واضحا للوقوف عليها وتحديد مداخل ومخارج الجمهور الخاص بكل مربع.
- أن يتم تحديد المقاعد الجلوس مع وجود مقعد فارغ بين كل مقعدين يمكن لأفراد العائلة سويا، مع تطبيق الطباعة والاجتماعي مع أهمية وجود دورات مياه تعمل ذاتيا.
- لا يتم بيع التذاكر في الملعب يوم المباراة مع وجود مشرف في مواقف السيارات لتنظيم الدخول وحجم التذاكر يكون عن طريق المنصات الإلكترونية وقت دخول الملعب أو الخروج أو بوابة الدخول مع أهمية وجود المعقمات في كل مكان.
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