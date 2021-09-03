شروط الدخول الملاعب في السعودية موسم 2022 نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة السعودية قام بوضع بعض الشروط الهامة لجميع مشجعي النادي الدوري السعودي للموسم الجديد 2021 وبالتالي ينبغي على الجميع الالتزام بهذه الشروط التي تم تحديدها للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم شروط دخول الملاعب في السعودية موسم 2022.

شروط دخول الملاعب في السعودية موسم 2022 قامت وزارة الرياضة بالمملكة السعودية بوضع بعض شروط الحماية التي ينبغي على الجماهير الرياضية أن تلتزم بها المحافظة على صحة وسلامه الجميع وهي كالآتي:

أولا يجب عدم الاتصال على الحجر الرياضي لا يقل عن 12 عام ويكون قد حصلوا على جرعتين لقاح.

ينبغي أن يتم تفعيل تطبيق توكلنا عند بوابة الدخول والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطعمة عند دخول الملعب.

يجب استخدام المقعد المخصص للجلود للجلوس والمحافظة على الهدوء وتجنب التدافع واتباع التعليمات أثناء الخروج والالتزام بلبس الكمامة في الملعب.

يجب أن يتم عرض التذكرة الإلكترونية وألبان كود من خلال الهاتف المحمول وأن يكون هذا الشخص الذي حصل على التذكرة متعافي أو الحصول على جرعة واحدة وهذا الأمر يكون موضح من خلال تطبيق سلوكنا وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية الحضور الجماهيري لا تزيد عن 60% بدلا من 40.

شروط الوزارة للملاعب والمنشآت الرياضية