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عمر شويل - جدة ساعات دوام المدارس في السعودية 1443 وأوقات الحصص للعام الجديد ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لاستكمال استعدادها الكامل لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، و تم الإعلان عن ساعات دوام المدارس فس المملكة و أوقات الحصص اليومية للطلاب وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.



موعد رجوع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية ، بدء الدوام الرسمي في المدارس المختلفة في المملكة العربية السعودية ، ابتداءً من التاسع والعشرين من أغسطس لعام 2021 الموافق الحادي والعشرين من محرم لعام 1443 ، حيث من المتوقع أن يكون الطلاب أكبر من 12 عامًا.

الذين تلقوا لقاح كورونا سيلتحقون بجميع المدارس سواء كانت تعليمية عامة أو خاصة أو دولية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ككل

، بينما الطلاب دون سن 12 عامًا الذين لم يتلقوا لقاح كورونا سيلتحقون بالدراسة من خلال منصات إلكترونية مثل المنصة التعليمية لمدرستي.

ساعات دوام المدارس في السعودية 2021

وضحت وزارة التربية والتعليم السعودية ، عن تطبيق زيادة في عدد ساعات الدراسة في المدارس المختلفة في المملكة العربية السعودية ، بناءً على النظام الجديد المعتمد من وزارة التربية والتعليم السعودية ، حيث تمت الموافقة على زيادة عدد المدارس. ساعة في اليوم ، وتم العمل على زيادة عدد الفصول. الدراسة التي يتلقاها الطالب في اليوم الدراسي ، حيث تبدأ الدراسة الساعة السابعة والربع صباحاً في المملكة العربية السعودية ، وتنتهي الدوام المدرسي بانتهاء عدد الفصول اليومية التي يتلقاها الطلاب في مختلف المناطق. المملكة العربية السعودية ، ووزارة التربية والتعليم السعودية قد وافقت على إجراء تعديلات فصل الشتاء والصيف يتم إجراء تعديلات بينهما في كل فصل دراسي.

أوقات الدراسة في المدرسة الابتدائي ة

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية ، تفاصيل ضوابط فصول المرحلة الابتدائية التي سيتم تطبيقها في المدارس المختلفة في جميع مناطق المملكة ، والتي جاءت على النحو التالي: مدة الحصة 28 دقيقة. الفرق بين الدروس دقيقة واحدة فقط. وقت الراحة للصلاة 8 دقائق.

أوقات الدراسة في المدرسة الإعدادية

كما حددت وزارة التربية والتعليم السعودية مواعيد الفصول للمرحلة المتوسطة والتي جاءت على النحو التالي: وقت الحصة 45 دقيقة. استراحة صلاة الظهر 10 دقائق. يحصل الطلاب على استراحة لمدة خمس عشرة دقيقة في منتصف اليوم الدراسي.