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عمر شويل - جدة متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر سبتمبر 2021 محرم 1443 ؛ حيث تقوم المملكة العربية السعودية بصرف بعض الإعانات والرواتب التي خصصتها للمواطنين الذين تقاعدوا عن العمل واصبح دخلهم قليل؛ لذلك تصرف لهم بشكل شهري مبالغ مالية حتي تعينه علي المعيشة ويقدرون علي حياتهم المادية، وفيما يلي من هذا المقال علي موقع ثقفني سوف نتناول بالشرح كل ما يتعلق برواتب المتقاعدين والموعد الجديد لصرف الدفعة الجديدة من هذا الشهر.

متى تصرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

هو السؤال الذي يدور في عقول المواطنين من كل شهر وخاصة من قاموا بالتقاعد عن العمل الذين ينتظرون الرواتب التي تعمل المملكة العربية السُّعُودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي صرفها في كل شهر لهم؛ ونظراً لأهمية ذلك المعاد عن الكثير من المواطنين في المملكة وهم نسبة ليست قليلة سوف نعرض موعد نزول الرواتب لشهر سبتمبر وشهر صفر.

الجدير بالذكر أنه قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد وهو يوافق في التاريخ الميلادي يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م ؛ أما بالنسبة إلى التاريخ الهجري بإن الدفعة سوف تنزل في يوم التاسع عشر من شهر صفر لعام 1443 هجرياً.

حالات استحقاق رواتب المتقاعدين

يوجد بعض الحالات والشروط التي من المفترض أن تتواجد في المواطن الذي يريد الحصول علي راتب الاستحقاق التي تقدمة السُّعُودية؛ وتتمثل هذه الشروط والحالات في التالي:

في حالة وفاة الشخص؛ او من حدث له تقاعد بشكل مبكر بسبب حدوث حالة عجز له حيث انه يحصل علي الراتب بنسبة أربعين بالمئة من الراتب الأخير له.

ويوجد أيضاً الحالة الأساسية التي يصل فيها الشخص إلي سن التقاعد والتي يتمكن بعدها من صرف الراتب التقاعدي.

من حدث له توقف عن الخدمة تحت أي سبب وقد مر علي خدمته خمسة وعشرين عام فيما فوق.

وتعتبر هذه الخدمة المقدمة من الحكومة و وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية من أهم وأفضل الخِدْمَات التي يتم صرفها للمواطن بشكل مستمر؛ ويذكر أن هذه ليست الخدمة الوحيدة التي تعمل المملكة علي صرفها للمواطنين بل يوجد خِدْمَات أخري هامة من حساب المواطن الذي يصرف من كل شهر أيضاً ولكنه ليس للمتقاعدين؛ وغيرها من الإعانات الأخري.