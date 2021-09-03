أحصل على تمويلك بالتقسيط على 5 سنوات وأجل أول 6 أقساط

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أحصل على تمويلك بالتقسيط على 5 سنوات ، أحد عروض التمويل الشخصي المتاح لدي البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة وبفترات سداد تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، كما يوفر البنك للعملاء فرصة تأجيل سداد أول ثلاثة أقساط أو ستة أقساط من الأقساط الشهرية المستحقة ، ويعتبر البنك العربي الوطني ضمن مجموعة من البنوك الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما يقدمه البنك من حلول تمويلية متميزة تلبي كافة المتطلبات المالية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية. أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الوطني العربي في المملكة العربية السعودية تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة متاح لدى البنك الوطني العربي لتلبية الاحتياجات المالية للأفراد بالمملكة.

قرض فورى مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يعمل البنك علي سرعة إنهاء إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي البنك العربي الوطني.

يوفر البنك للعملاء فرصة تأجيل سداد أول 3 أقساط أو 6 أقساط من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل.

تمويل البنك العربي الوطني بهامش ربح متميز.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومريحة يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

يتيح البنك للأفراد داخل المملكة العربية السعودية إمكانية إعادة التمويل ، وذلك بعد سداد 20% من مبلغ التمويل الأصلي لدى البنك العربي الوطني. شروط الاستفادة من عرض أجل سداد أول 3 أو 6 أقساط مستحقة من تمويل البنك العربي الوطني يلزم للاستفادة من تمويل البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة المعتمد لدى البنك . عمر طالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 18 سنة ، للاستفادة من تمويل البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية. المواطن المقيم يمكنه أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بالتقسيط الميسر المتاح لدى البنك العربي الوطني بالمملكة. يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك ، والاستفادة من عرض تأجيل سداد أول 3 أو 6 أقساط شهرية من الأقساط المستحقة لسداد مبلغ التمويل. الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي تقديم خطاب تعريف بالراتب الخاص بطالب التمويل من جهة العمل ، والذي يحتوى على الدخل الشهري والمنصب ومدة الخدمة في الوظيفة.

يلزم تقديم خطاب تحويل الراتب الشهري.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يلزم تقديم الإقامة وتكون سارية المفعول. الوسوم عمر شويل - جدة أحصل على تمويلك بالتقسيط على 5 سنوات وأجل أول 6 أقساط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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