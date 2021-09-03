نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدات المقطوعة طريقة الاستعلام عنها برقم الطلب عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المقطوعة ، والتي من الممكن الاستعلام عنها عبر الرابط الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وبرنامج المساعدة المقطوعة يقع تحت قائمة برامج الدعم المادي السنوية التي تقدمها المملكة إلى أبنائها من ذوي الدخل المحدود، ويتم صرف المساعدات المقطوعة سنويًا للأفراد المتوافق معهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة وقد تجاوز عدد المستفيدين من المقطوعة ملايين من الأفراد، ومن هذا المنطلق سنوفر لكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب ونقدم لكم أيضًا شروط الحصول على المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

لقد أصبح لدى كل من قام بالتسجيل في المساعدة المقطوعة الرغبة في الاطلاع على استحقاقه في المقطوعة، فليس كل من يقوم بالتسجيل يستفيد من المقطوعة بل من انطبقت عليهم الشروط فقط، ومن بين تلك الشروط:

أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود ولا يمتلك سجلات تجارية.

أن يكون راتبه متوافق مع الحد الأدنى للرواتب التي حددتها وزارة الموارد البشرية وهو 3000 ريال سعودي.

أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية.

ألا يكون عمر المستفيد أقل من 35 عام.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب

ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال:

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

ويمكن التعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد، ولكن لا يتم إطلاق موعد محدد وأساسي لصرف المقطوعة، ولكن عندما يتم الصرف يتم الإعلان من خلال حساب وزارة الموارد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ويمكن التعرف على خدمات وزارة الموارد البشرية والتعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين من خلال التواصل الفوري مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال الرقم الموحد 19911، أو يمكن الاتصال من أجل التعرف على كل ما يخص مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال رقم 8001222777.