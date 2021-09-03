الاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي التجاري من خدمات الأفراد

يمكن الاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي من خلال الإنترنت بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، حيث أن البنك الأهلي التجاري استطاع أن يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين أو على وجه التحديد عملاء البنك ويمكن معرفة رقم حساب البنك الأهلي من خلال العديد من الطرق، فيمكن معرفة رقم حساب البنك الأهلي من الصراف الآلي أو عبر الإنترنت وسوف نتعرف على مميزات وخطوات استخدام كل طريقة بالتفصيل.

الاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي

لكي تتعرف على رقم الحساب أو رقم الآيبان أولًا المتعلق بحسابك الشخصي في البنك الأهلي التجاري فعليك أن تتبع مجموعة من الخطوات عبر الإنترنت وتنحصر الطريقة في:

زيارة موقع البنك الأهلي التجاري عبر الإنترنت ومن ثم تقوم بالدخول إلى خدمات الأفراد.

سيتم نقلك الآن إلى صفحة جديدة منها ستقوم بالنقر على الأدوات ومنها ستقوم بزيارة بوابة حساب آيبان.

عليك الآن أن تقوم بإدخال رقم الحساب ومن ثم إرسال ستظهر لك صفحة أخرى تُظهر رقم آيبان الأهلي.

معرفة رقم حساب البنك الأهلي عبر الصراف الآلي

يمكن التعرف على رقم حسابك في البنك الأهلي من خلال الصراف الآلي، وذلك من خلال إدخال جميع البيانات التي تخص الحساب، وهناك تستطيع الحصول على كشف حساب من خلال الصراف الآلي وهي تقع على رأس الخدمات الذاتية المميزة التي وفرها البنك، وفي حالة طباعة كشف الحساب الإلكتروني ستحصل من خلاله على رقم الآيبان وأيضًا رقم الحساب الخاص بك، ولكن يرجى العلم أنه لا بد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من خلال الصراف الآلي وعلى رأسها كلمة المرور.

الاستعلام عن رقم حسابك في البنك الأهلي عبر الإنترنت

ستقوم بزيارة موقع البنك الأهلي التجاري.

ستقوم بالتسجيل عن طريق البطاقة المصرفية ومن ثم ستقوم بالدخول.

ستجد في صفحة البيانات رقم الحساب وكل البيانات المتعلقة بالحساب.

وبهذا تكون قد استطعت الحصول على فرصة الاستعلام عن رقم حساب البنك الأهلي من خلال العديد من الطرق التي وفرها البنك لأجل التسهيل على العملاء في كل مكان، حيث أن هناك ملايين من العملاء للبنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية.