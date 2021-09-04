نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف والفئات المستفيدة من دعم ريف وشروط تسجيل برنامج ريف في المقال التالي

دعم ريف للأسر المنتجة 1443 شروط التسجيل في برنامج ريف للحصول على دعم مالي للمشاريع الزراعية والإنتاجية والتي تساهم في الأمن الغذائي السعودي وبذلك رابط التسجيل في دعم ريف وأيضاً تلك المشروعات الصغيرة الهدف منها تحقيق نمو اقتصادي ومساهمه في الناتج القومى للمملكة وتحقيق الاستقرار للمنتجين واسرهم ورفع كفاءة مشاريعهم التي تدعمها الحكومة والمتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم منح مالية زعم مالي من برنامج ريف حيث تقدم تلك الأموال وفق عدد من شروط الحصول على ريف وهناك أيضاً طريقة التسجيل في دعم ريف 1443 حيث أن هناك الفئات المستحقة لدعم ريف والمشروعات التي تحصل على دعم برنامج ريف كل تلك التفاصيل وأخبار برنامج ريف. شروط دعم برنامج ريف للأسر المنتجة دعم ريف للمواطنين السعوديين حاملة الجنسية أو حملين لبطاقات التنقل.

كذلك يجب تقديم إثبات مزاولة المهنة والتي يجب أن تكون أحد المهن المعتمدة من برنامج ريف.

وأيضاً يجب التزام المستفيد من دعم ريف بالشروط الصحية والفنية التي يشترطها برنامج ريف.

كذلك لا يجب أن يكون المستفيد يعمل في القطاع العام أو الخاص.

ويجب أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عام من تاريخ التقديم على دعم ريف.

كذلك يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم ريف يمتهن احد المهن التي تستفيد من دعم ريف.

وأيضاً يجب أن يكون المتقدم من سكان المناطق التي يشملها دعم ريف.

يجب أن يلا يتجاوز دخل المتقدم عن 6000 ريال شهرياً.

قيمه دعم ريف المالي تبل 54 ألف ريال سنوياً ويجب أن لا يتجاوز مجموع البرامج التي يستفيد منها المستحق لدعم ريف عن ثلاثة برامج.

يتم تقديم طلب دعم ريف عن طريق منصة ريف الإلكترونية.

هناك عدد محدد لقيمة المشروع الذي يتم دعمه مثل: لا يجب تجاوز عدد شتلات مشروع البن عن الحد الأعلى والذي نص عليه استحقاق دعم ريف. وأيضاً لا يجب أن تتجاوز عدد خلايا النحل العدد المسموح به للحصول على دعم ريف لمشروع النحل. وعدد شجيرات مزرعة الورد يكون متناسب لعدد إنتاج زيت الورد. وتم تحديد عدد اقصي لشجيرات الفاكهة المدعومة من برنامج ريف.

عدم تمويل المنتجات الغير قانونية ويجب ان يلتزم المتقدم بالأحكام وشروط برنامج ريف. الفئات المستفيدة من دعم ريف والمشروعات التي يتم تمويلها من دعم ريف المشروعات التي يدعمها برنامج ريف مثل قطاع أنتاج العسل.

ويدعم ريف أيضاً قطاع إنتاج البن.

ويقدم دعم ريف لمشاريع إنتاج الفاكهة.

وكذلك دعم ريف لمشاريع إنتاج المحاصيل البعلية.

ويدعم قطاع الورد.

وكذلك يقدم برنامج ريف الدعم للأسر المنتجة. خطوات التقديم على دعم ريف 1443 ورابط التسجيل في برنامج ريف الدخول على رابط التسجيل في دعم برنامج ريف.

النقر على خيار ابدأ بطلب دعم.

ثم كتابة الهوية الوطنية وإدخال تاريخ الميلاد.

وبعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور وإعادة تأكيدها.

ثم يتم كتابة رقم الجوال وإعادة تأكيده وكتابة رمز التحقق المرئي.

وأيضاً يجب الموافقة علي الشروط والأحكام لبرنامج ريف.

وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل ثم تسجيل الدخول إلى منصة ريف.

ثم كتابة رقم الحساب البنكي للمتقدم وإعادة كتابته للتأكيد والنقر على خيار حفظ وبعد ذلك متابعة.

ومن القائمة يتم اختيار أيفونه ” التقديم على دعم الأسر المنتجة ريف.

ويطلب منك إدخال اسم المشروع ونوع ثم يجب اختيار القطاع الذي ينتمى آلية مشروعك الذي ترغب في الحصول على دعم ريف له.

يم يتم تحديد نوع النشاط ويطلب منك رقم بطافة العمل الحر.

وأيضاً يجب تحديد المنطقة الإدارية واختيار المدينة التي يقام عليها المشروع.

كذلك يجب رفع المستندات الخاصة بشهادة العمل الحر والنقر على خيار حفظ.

وأخيراً الضغط على الموافقة على الشروط وبعد ذلك النقر على تقديم طلب للحصول على دعم ريف. الوسوم عمر شويل - جدة رابط التسجيل في دعم ريف والفئات المستفيدة من دعم ريف وشروط تسجيل برنامج ريف - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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