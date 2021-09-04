نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 للمواطنين والمقيمين المسافرين إلى السعودية في المقال التالي

رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 بالخطوات وتفاصيل هامة عن خدمة شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا من اجل السماح للزائر بالدخول إلى المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى تطبيق الحجر المؤسسي أو الحجر المنزلي لذا قامت وزارة الصحة بالمملكة بإطلاق خدمة إلكترونية تستهدف القادمين من الخارج تمكنهم من رفع طلب إضافة شهادة التطعيم بلقاح كورونا والتي تم إصدارها من الجهات الرسمية في دولة المقيم أو الزائر بعد تلقيه اللقاح المسموح به والتطعيم من كورنا المعتمد في السعودية. شروط رفع شهادة التطعيم في تطبيق توكلنا 1443 يجب أن يقوم الشخص بكتابة المعلومات بشكل دقيق.

ثم يجب تقديم الهوية الوطنية للمواطن السعودي وهوية الإقامة للمقيم.

كذلك يجب أن تكون بيانات شهادة التطعيم واضح بها بيانات الشخص.

يتم قبول شهادات التطعيم بأحد اللغات التالية العربية والانجليزية والفرنسية أو بلغة اخري مترجمة معتمده باللغة العربية.

كذلك يجب أن تكون بيانات الشهادة من اسم اللقاح وتاريخه ورقم تشغيله موضح بشهادة التطعيم.

أيضاً يجب أرفاق صورة جواز السفر سارى وغير منتهى وصورة من شهادة التطعيم.

كذلك في حالة وجود طلب رفع شهادة التطعيم في توكلنا قائم لا يتم قبول أي طلبات جديدة. خطوات رفع شهادة التطعيم على توكلنا للسفر إلى السعودية الدخول إلى رابط موقع اعتماد اللقاح داخل السعودية.

ثم الاطلاع على التعليمات الخاصة بشروط رفع شهادة اللقاح واعتماده في المملكة.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار قرأت التعليمات والنقر على التالي.

كذلك يجب تحديد فئة مقدم طلب اعتماد اللقاح من خارج السعودية سواء كان مواطن سعودي أو مقيم.

المقيم يقوم برفع ” رقم الإقامة – تاريخ انتهاء الإقامة – رمز التحقق المرئي في الصورة”.

أما المواطن السعودي يقوم برفع ” رقم الهوية الوطنية – تاريخ ميلاد المواطن الهجري – وكتابة رمز التحقق المرئي”.

وبعد ذلك يتم النقر على خيار التالي.

يجب التأكد من أرقام الهوية أو الإقامة ثم إدخال الاسم باللغة العربية وبعد ذلك بالانجليزية.

وأيضاً كتابة الجنسية ورقم جواز السفر والبريد الإلكتروني.

إدخال رقم الجوال وانتظار رسالة تفعيل على الجوال ويجب كتابتها في المربع المخصص لتلك الخطوة.

ثم النقر على خيار التالي.

وبعد ذلك يتم كتابة نوع اللقاح وعدد الجرعات وإدخال اسم دولة التطعيم وتاريخ الجرعة الأولي.

ثم يتم رفع ملف بي دي أف بحجم 1 ميحا يحتوى على ” جواز السفر – شهادات التطعيم – المستندات المطلوبة لاعتماد لقاح كورونا”.

ويجب النقر على الإقرار بصحة البيانات وتحمل المسئولية ثم النقر على خيار ارسال طلب اعتماد اللقاح من خارج السعودية ورفع شهادة التطعيم. الوسوم عمر شويل - جدة رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 للمواطنين والمقيمين المسافرين إلى السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع شهادة التطعيم على توكلنا 1443 للمواطنين والمقيمين المسافرين إلى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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