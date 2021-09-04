نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات برقم الاقامة وشروط تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتقديم خدمة استعلام عن المخالفات برقم الاقامة وذلك في إطار تخفيف الإجراءات على المواطنين ومنع التكدس والازدحام في مكاتب المديرية، ويستطيع المقيم داخل الأراضي السعودية الاستفادة من تلك الخدمة حيث تعد متاحة للجميع بشكل إلكتروني مجاني لاختصار الوقت والجهد، كما أن المواطن أو المقيم يستطيع الاستعلام عن مخالفاته المرورية ومخالفات أي فرد من عائلته، وعن كيفية الاستعلام إليكم المزيد من التفاصيل.

استعلام عن المخالفات برقم الاقامة

يستطيع المواطن السعودي أو الأجنبي الاستعلام عن أي مخالفات خاصة به أو الاستعلام عن مخالفات شخص آخر، وتقدم مديرية الأمن خدمة الاستعلام عن طريق منصة أبشر باستخدام رقم الإقامة، وإليكم خطوات الاستعلام:

الدخول إلى صفحة المخالفات العامة على منصة أبشر الإلكترونية.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي، ورقم الإقامة.

اضغط على خدمات إلكترونية.

قم باختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة الرمز المرئي الذي يظهر أمامك للمرة الثانية، ثم قم بتسجيل رقم الإقامة الخاص بك في حالة الاستعلام عن مخالفات مركبتك أو رقم الإقامة للشخص المراد الاستعلام عن مخالفاته.

في حال وجود مخالفات سيظهر لك بيان بها.

الاعتراض على المخالفات المرورية

تسعى المملكة العربية السعودية لتحويل كافة قطاعات الدولة إلى خدمات إلكترونية، وذلك في إطار استراتيجية المملكة لرقمنة المصالح الحكومية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لذا قامت بإطلاق خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الاقامة أو الهوية، ويمكن أيضا تقديم طلب للاعتراض على قيمة المخالفة بشكل إلكتروني أيضا بدلا من الذهاب للمكاتب واستهلاك وقت وجهد، وعن كيفية تقديم طلب اعتراض على المخالفات اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر.

قم باختيار كلمة خدمات المرور.

اضغط على اعتراض على المخالفة المرورية.

شروط تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية

قامت وزارة الداخلية بوضع عدة شروط لقبول طلب الاعتراض عن المخالفات المرورية، ومن تلك الشروط:

تقديم الاعتراض في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.

عدم تقديم طلب اعتراض أكثر من مرة للمخالفة الواحدة.

لا يمكن قبول أي اعتراض على المخالفات المرورية بعد دفع قيمة المخالفة.

يجب تفعيل الخدمات الإلكترونية أولا قبل تقديم طلب الاعتراض على المخالفة.

وهنا ننتهي من توضيح خطوات استعلام عن المخالفات برقم الاقامة وكيفية تقديم طلب الاعتراض عن قيمة المخالفة بخطوات بسيطة، ولكن يرجى مراجعة شروط الوزارة عند تقديم أي اعتراض.