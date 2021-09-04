نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد قوى الأمن النفاذ الموحد sfh.med.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد قوى الأمن النفاذ الموحد sfh.med.sa تهم الكثيرين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية رغبةً في حجز موعد إلكترونيًا، حيث يتمكن من الحصول على العديد من الخدمات المُقدمة من خلالها دون الذهاب إلى المستشفى، ومن ضمن خدماتها هي خدمة الاستعلام عن حالة طلب تقرير طبي شخصي، وخدمة الاستعلام عن المعلومات الشخصية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد تابعونا.

خطوات حجز موعد قوى الأمن النفاذ الموحد sfh.med.sa

لكي تتمكن من حجز موعد في مستشفى قوى الأمن 1443 يُمكنك اتباع ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع مستشفى.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار بوابة خدمات المرضى.

الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر.

قم بإدخال الرمز الماثل أمامك ثم أنقر تسجيل الدخول ثم قم بإجراء التحقق.

الضغط على خانة المواعيد ثم اختيار حجز موعد في الفرع القريب منك.

حدد العيادة ثم اختيار القسم والنقر على التالي.

اختيار الموعد ثم أنقر على تأكيد.

خطوات الاستعلام عن حجز موعد قوى الأمن في الرياض

لكي يتمكن المراجعون من الاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمستشفى لابد من اتباع ما يلي:

اتجه إلى بوابة خدمات المرضى.

النقر على خانة تسجيل الدخول.

قم باتباع كافة التعليمات الخاصة بتسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة المواعيد ثم النقر على خدمة الاستعلام عن المواعيد.

النقر على خانة تفاصيل الموعد.

رقم حجز موعد قوى الأمن خدمات المرضى

لكي تتمكن من التواصل مع المستشفى لحجز موعد يُمكنك التواصل عن طريق الرقم، ثم قم بأتباع جميع التعليمات حتى تنتهي من الحجز، ويُمكنك أيضًا التواصل مع الصيدلية المتواجدة في المستشفى ، كما يُمكن الاتصال على الرقم للتواصل مع موظفي التنسيق الطبي.

موعد فتح قوى الامن

حتى الآن لم يتم تحديد موعد فتح الزيارة بالمستشفى، ولكي تتمكن من معرفة الموعد لابد من المتابعة عبر الموقع الرسمي الخاص بالمستشفى.

رابط حجز موعد قوى الأمن النفاذ الموحد sfh.med.sa

يُمكن الانتقال إلى خدمة حجز المواعيد في مُستشفى قوى الأمن عبر الرّابط مباشرة، وذلك للانتقال إلى الخدمة وتسجيل الدّخول ثمّ اختيار الموعد المناسب للزّيارة.