كيف اطلع صرافة الراجحي يعتبر من الأسئلة المنتشرة حول بنك الراجحي، لأنه من البنوك المعروفة في المملكة العربية السعودية، ولديه العدد الكبير من العملاء حيث يقدم لهم الخدمات المصرفية المتطورة، ويحل جميع مشكلاتهم، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.

كيف اطلع صرافة الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات يمكن أن يقوم بها عملاء بنك الراجحي حتى يستخرجون بطاقة صراف الراجحي، وأهم هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني من خلال الرابط المباشر.

اضغط على الحسابات والبطاقات، وسوف تجدها في الصفحة الرئيسية للموقع.

قم باختيار البطاقات الائتمانية.

اضغط على تقديم طلبات الآن.

يتم كتابة جميع المعلومات الشخصية مثل الاسم والجنس والجنسية والعمر.

قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية.

يختار العميل هل لدي حساب في مصرف الراجحي أم لا .

يقوم العميل بكتابة المعلومات المالية، وهي هل يوجد لديه راتب محول من بنك الراجحي.

قيمة راتب العميل الشهري.

نوع القطاع الذي يعمل فيه خاص أم حكومي.

يدخل العميل معلومات الاتصال وهي أفضل وقت للاتصال. لغة الاتصال المنطقة البريد الإلكتروني رقم الجوال.

يتم الضغط على إرسال.

تصل الرسالة النصية إلى العميل التي تحدد ميعاد استلامه للبطاقة الائتمانية من الفرع القريب منه من فروع بنك الراجحي.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

توفر أجهزة الخدمة الذاتية استخراج بطاقات صراف الراجحي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات:

قم بالتوجه إلى أقرب جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية.

تظهر مجموعة من الاختيارات على الشاشة.

قم باختيار طباعة بطاقة جديدة.

يتم إدخال رقم الحساب الخاص ببنك الراجحي.

قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية.

يصل رقم سري على الهاتف الجوال يتم كتابته.

تؤكد ما قمت بإدخاله من خلال البصمة في المكان المحدد لها على جهاز الخدمة الذاتية.

الانتظار دقائق قليلة ثم يتم استلام البطاقة وتفعيلها بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كيف أجدد بطاقة صراف الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات تساعد عملاء الراجحي على تجديد بطاقة الائتمان وهي: