نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد جواز السفر المصري بالسعودية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تجديد جواز السفر المصري بالسعودية 2021 من الخطوات التي يهتم بها المصريين المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من الحصول على الجواز قبل أن يتم انتهاء ميعاد التجديد، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.
أهمية جواز السفر
يعتبر من الأوراق الرسمية التي تساعد الفرد على أن تتعرف الحكومة على هويته وجنسيته، كما أنه يساعد في دخول الشخص أو خروجه من البلاد.
ويعتبر من الوثائق التي تحمي الأفراد الذين يحملون الجواز من التعرض إلى أي نوع من الضرر، ويمنع الشخصيات من التلاعب بالجنسيات، يعتبر من الاوراق المطلوبة للسفر الدولي.
خطوات تجديد جواز السفر المصري بالسعودية 2021
حتى يستطيع المواطنين المصريين أن يقوموا بعملية تجديد جواز السفر بنجاح داخل السعودية يمكنهم القيام بهذه الخطوات:
- قم بالتوجه إلى مقر القنصلية السعودية.
- قدم المستندات المطلوبة لتتمكن من تجديد جواز السفر.
- يتم الانتظار حتى تتم الموافقة على التجديد.
- أنتظر حتى تستلم الجواز بشكل شخصي
شروط تجديد جواز السفر المصري بالسعودية 2021
تضع القنصلية المصرية في مدينة الرياض مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطن المصري من تجديد جواز السفر وأهم هذه الشروط:
- لابد أن يحضر الشخص المتقدم لتجديد جواز السفر بشكل شخصي عند القيام باستخراجه أو تجديده.
- يستطيع المواطن بدون توكيل أن يسلم جميع ما يطلبه الجواز من المستندات والأوراق المطلوبة.
- مستندات الأبناء القصر والزوجة يتم تسليمها عند تجديد الجواز.
- جميع الفئات المذكورة يتم استلامها لجوازات السفر دون توكيل.
الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري
هناك مجموعة من الوثائق التي تطلبها القنصلية المصرية حتى تمكن الشخص من تجديد جواز السفر وأهم هذه الأوراق:
- نموذج استخراج أو تجديد جواز السفر.
- النموذج يقدم إلى الموظف المختص.
- يحضر المتقدمة جواز السفر الأصلي القديم ويحضر معه صورة من صفحات هذا الجواز.
- يتم احضار بطاقة الرقم القومي الأصلية مع صورة منها.
- شهادة الميلاد الأصل وصورة منها.
- مستند التجنيد الأصل وصورة منه للأفراد الذين وصلوا سن التجنيد.
- صور شخصية حديثة بعدد أربع صور وخلفية بيضاء.
- الإناث تحضر الإقرار بالحالة الاجتماعية.
- أصل قسيمه الزواج المصرية للمتزوجات.
- شهادة وفاة الزوج الأصل للأرامل.
- وثيقة الطلاق المصرية الأصل للمطلقات.
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