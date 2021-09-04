كيف أضيف أبنائي في توكلنا Tawakkalna في 5 خطوات

كيف أضيف أبنائي في توكلنا ؟، يتم البحث كثيرا من قبل الآباء في المملكة العربية السعودية، عن طريقة إضافة الأبناء إلى توكلنا في حساب الأب، حتى يتمكنوا جميعا من الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من تطبيق توكلنا، حيث يقدم التطبيق العديد من الخدمات الالكترونية التي قامت بتوفيرها الحكومة السعودية على هذا التطبيق للاستفادة منه من قبل جميع المواطنين السعوديين، وإليكم اليوم خطوات إضافة الأبناء في توكلنا بسهولة.

تطبيق توكلنا

يعتبر تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي تم إطلاقها من قبل الهيئة السعودية البيانات والذكاء الاصطناعي، حتى تقدم العديد من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، لتسهيل الوصول إلى الخدمات في أي وقت، مما أدى إلى نسبة تحميل كبيرة وحصل التطبيق على إعجاب جميع المستخدمين، ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا التطبيق للمرة الأولى لتوفير خدمات تصريح الخروج من المنزل أثناء الحظر في وقت ذروة انتشار فيروس كورونا، ولكن بعد اكتشاف اللقاح ورفع الحظر تم استخدام هذا التطبيق في توفير الخدمات الحكومية، ومن حين لآخر يتم إضافة الخدمات الجديدة عبر التطبيق.

كيف أضيف أبنائي في توكلنا Tawakkalna

يرغب عدد كبير من الآباء ممن يمتلكون حسابا خاصاً في تطبيق توكلنا في إضافة الأبناء في حسابهم، ليحصلوا على الخدمات المختلفة التي يستفيد منها أولياء الأمور والأبناء أيضاً، وتم مؤخراً إتاحة تسجيل الأبناء في التطبيق من خلال حساب الأب عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم فتح تطبيق توكلنا من على الهاتف.

ثم يتم تسجيل الدخول الحساب الشخصي.

والآن يتم كتابة رمز التحقق، والنقر على حسابي.

ثم اختيار خانة خدمة الأفراد والمكفوفين، والآن يتم النقر على إضافة الأبناء.

ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة، وأخيرا يتم النقر على حفظ التعديلات.

كيف أضيف زوجتي في توكلنا

بعد معرفة كيف أضيف أبنائي في توكلنا، نذكر لكم أيضاً خطوات إضافة زوجتي في توكلنا على الحساب الخاص بالزوج من خلال الخطوات التالية: