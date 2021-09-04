نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 5,000 آلاف ريال في ربع ساعة فقط من منصة سلفة وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض 5,000 آلاف ريال هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من منصة سلفة للعملاء بالمملكة العربية السعودية الذين تعرضوا لالتزام مفاجئ . حيث تعد منصة سلفة هي أحد أهم البنوك التابعة إلي مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوك بتقديم قرض بقيمة 5,000 ريال سعودي وهو قرض بقيمة يمكن استخدامها في الاستيفاء بأي التزام مفاجئ خلال الشهر . ولضمان وصول هذا القرض أو التمويل إلي مستحقيه, فقد وضعت منصة سلفة بعض الشروط والضوابط التي من شأنها ضمان تحقيق ذلك. وخلال هذا المقال سيتم تناول كافة تفاصيل قرض 5,000 آلاف ريال المقدم منصة سلفة وما هي الفئات المستحقة والشروط وكذلك خطوات الحصول علي التمويل.

قرض 5,000 آلاف ريال من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي بقيمة (5,000) آلاف ريال سعودي بعد التحقق من الشروط الأتية:

متاح للمواطنين السعودي فقط.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن (4,000) آلاف ريال شهري.

ألا يقل عمر العميل عن (18) عام وألا يزيد عن (60) عام.

أن يكون العميل علي رأس عمل بإحدي القطاعات العام لمدة لا تقل عن (3) أشهر أو القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (6) أشهر.

مميزات الحصول علي تمويل منصة سلفة بقيمة (5,000) آلاف ريال

أوضحت منصة سلفة العديد من المميزات التي يمكن حصول العميل عليها كالتالي:

التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

القرض بدون تحويل الراتب.

أقساط شهرية مريحة جداً.

منصة سلفة تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي مما يوحي بالأمن والأمان.

طريقة التسجيل للحصول علي تمويل من منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة للتمويل عن إمكانية التسجيل للحصول علي التمويل عن طريق إتباع الخطوات القليلة التالية:

قم بتسجيل الدخول إلي منصة سلفة الإلكترونية.

سيقوم النظام بتحويلك إلي صفحة جديدة خاصة بإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب للعميل بالمنصة.

قم بإدخال كافة البيانات طبقاً للحقول المخصصة (رقم الهوية الوطنية, رقم الجوال الخاص بك, البريد الإلكتروني, تعيين كلمة سر خاصة بك).

قم بوضع علامة (صح) أمام الإقرار بصحة البيانات وكذلك القبول بالشروط والأحكام.

قم بالضغط على استكمال تسجيل الدخول واستكمال كافة البيانات.

وبالتالي تكون قد قمت بإنشاء حساب بمنصة سلفة ويمكنك الحصول علي التمويل أو القرض بقيمة (5,000) آلاف ريال سعودي.