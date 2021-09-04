- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت واهم شروط الحصول على الدعم في المقال التالي
دعم ريف لربات البيوت هو عبارة عن موقع مقدم من وزارة الزراعة والمياه في السعودية، حيث أنه يعمل على تقدمي الكثير من الخدمات لربات البيوت والخدمات للعاطلين، فتعد تلك المنصة منشئة كمساعدة للحصول على الخدمات التي يتم توفيرها ولكن بشكل إلكتروني للنهوض بالمعيشة الخاصة بالأسر الزراعية والريفية والوصول للاستدامة في ذلك القطاع الريفي والاستفادة بالكثير للمملكة ككل.
ما هو دعم ريف لربات البيوت
تحرص الحكومة السعودية على تنمية الريف وذلك عن طريق تقديم الخدمات التي تفيد ربات البيوت أثناء العمل في المنزل، كما أن الهدف من إنشاء منصة دعم ريف لربات البيوت هو الحصول على مستوى أفضل في الحياة الزراعية ولسد حاجات المواطنين من المنتجات الزراعية والمطلوبة بشكل دائم.
شروط القبول في دعم ريف
يعمل دعم ريف على تحسين الكثير من الأمور وأولها تحسين الدخل للأشخاص معدومي ومتوسطي الدخل ولكن يوجد شروط يجب أن يتم أن تتوفر لدى المتقدم لكي يتم الحصول على ذلك الدعم وهي كالآتي:
- أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين.
- أن يكون المتقدم قد تجاوز عمر الـ 21 عاما.
- أن يكون لديه شريحة جوال واحدة فقط.
- الطلبات التخصصية في مجال الزراعة فقط هي التي تم إدراجها في الخطة الإستراتيجية والتي يتم تقديمها.
- ألا يمتلك المتقدم أي وظيفة أخرى في قطاع عام أو خاص.
- أن يكون في نفس المنطقة التي تقدم للطلب بها أو في منطقة أخرى ولكن تكون في خطة الدعم.
- ألا يزيد راتب المتقدم في الشهر عن 6 آلاف ريال سعودي.
- أن تتقدم الأسرة التي تم لها الطلب بوثيقة عمل مستقل والتي يتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أن يمتلك المتقدم حسابا بنكيا ويكون ساري المفعول.
- لا تتجاوز خطط الدعم المالي لمشروع المتقدم عن 54 ألف ريال سعودي.
التسجيل في دعم ريف
إليك الخطوات المتبعة للتسجيل في دعم ريف لربات البيوت كالآتي:
- تسجيل الدخول أولا على منصة دعم الريف أو إنشاء حساب جديد وكتابة كافة البيانات المطلوبة أمامك وبشكل مفصل.
- انتظر حتى وصول رسالة التحقق على الهاتف ومن ثم دون الأرقام التي وصلت لك.
- بعد الموافقة على الأوراق والبيانات المقدمة بعد فترة من الوقت والتي تصل إلى شهرين أو أكثر يمكنك أن تصرف المبلغ المالي للدعم والتي تدوم لمدة عام واحد فقط وبدون رد المبلغ.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت واهم شروط الحصول على الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.