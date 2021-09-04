كيفية التسجيل في دعم ريف لربات البيوت واهم شروط الحصول على الدعم

دعم ريف لربات البيوت هو عبارة عن موقع مقدم من وزارة الزراعة والمياه في السعودية، حيث أنه يعمل على تقدمي الكثير من الخدمات لربات البيوت والخدمات للعاطلين، فتعد تلك المنصة منشئة كمساعدة للحصول على الخدمات التي يتم توفيرها ولكن بشكل إلكتروني للنهوض بالمعيشة الخاصة بالأسر الزراعية والريفية والوصول للاستدامة في ذلك القطاع الريفي والاستفادة بالكثير للمملكة ككل.

ما هو دعم ريف لربات البيوت

تحرص الحكومة السعودية على تنمية الريف وذلك عن طريق تقديم الخدمات التي تفيد ربات البيوت أثناء العمل في المنزل، كما أن الهدف من إنشاء منصة دعم ريف لربات البيوت هو الحصول على مستوى أفضل في الحياة الزراعية ولسد حاجات المواطنين من المنتجات الزراعية والمطلوبة بشكل دائم.

شروط القبول في دعم ريف

يعمل دعم ريف على تحسين الكثير من الأمور وأولها تحسين الدخل للأشخاص معدومي ومتوسطي الدخل ولكن يوجد شروط يجب أن يتم أن تتوفر لدى المتقدم لكي يتم الحصول على ذلك الدعم وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين.

أن يكون المتقدم قد تجاوز عمر الـ 21 عاما.

أن يكون لديه شريحة جوال واحدة فقط.

الطلبات التخصصية في مجال الزراعة فقط هي التي تم إدراجها في الخطة الإستراتيجية والتي يتم تقديمها.

ألا يمتلك المتقدم أي وظيفة أخرى في قطاع عام أو خاص.

أن يكون في نفس المنطقة التي تقدم للطلب بها أو في منطقة أخرى ولكن تكون في خطة الدعم.

ألا يزيد راتب المتقدم في الشهر عن 6 آلاف ريال سعودي.

أن تتقدم الأسرة التي تم لها الطلب بوثيقة عمل مستقل والتي يتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يمتلك المتقدم حسابا بنكيا ويكون ساري المفعول.

لا تتجاوز خطط الدعم المالي لمشروع المتقدم عن 54 ألف ريال سعودي.

التسجيل في دعم ريف

إليك الخطوات المتبعة للتسجيل في دعم ريف لربات البيوت كالآتي: