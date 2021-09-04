نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لضمان استمرارية الدعم المادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة عن سبب عدم تصحيح البيانات الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تم تفاعل كافة الشكاوى توقف الدعم المادي المخصص للأسر الفقيرة لمساعدتهم على أعباء الحياة بشكل مفاجأة، ولذلك أوضح برنامج حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر على أن نظراََ عدم تصحيح البيانات الخاصة بالمستفيدين، وتقديم كافة الاعتراضات في الفترة المعلن عنها، والمحددة وهي 90 يوماََ، ولذلك تم إيقاف الحسابات في برنامج حساب المواطن، ولذلك أكد برنامج حساب المواطن على أن الحد الأعلى للاستحقاق المادي.

أكد برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن توفير العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من الدعم المادي المخصص للأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث أن تم تعليق التسجيل في البرنامج وهذا بسبب المستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي للمستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن عن تاريخ صرف الدعم المادي للدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، وهذا لكي يتم حصول الدعم المادي المخصص المستفيدة من قبل برنامج حساب المواطن الخاصة بشهر سبتمبر الجاري 2021م.

حد أعلى للاستحقاق المادي :

تم تعديلات لضوابط برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات الجدد على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق المادي المخصص، وهذا لكي يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من حساب المواطن للدعم المادي التحقق من الأهلية، بمقدار متغير، وهذا يعد أمر ضروري على أن لا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الأخيرة.

الأوراق المطلوبة لضمان استمرارية الدعم المادي :

يجب على المستفيد أن يبلغ من العمر 18 عاماً وأكثر. يجب على المستفيد أن يملك عقد إيجار موحد من منصة إيجار. يجب على المستفيد تقديم صك ملكية السكن. يجب على المتقدم تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

في الفترة الأخيرة أقر مؤخراََ برنامج حساب المواطن على أن يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم المادي المخصص إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد للحصول على الدعم من حساب المواطن، ولذلك يجب على جميع المستفيدين من الدعم المادي إثبات كافة المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر سبتمبر الجاري 2021م.