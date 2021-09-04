نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم برنامج ريف سبتمبر 2021 // دعم ريف ربات البيوت رقم الاتصال الموحد 19930 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو موعد صرف دعم برنامج ريف شهر سبتمبر؟ سؤال أجاب عنه المركز الإعلامي للبرنامج، الذي يعتبر من أهم البرامج التي تحث على تطوير قطاع الزراعة في المملكة، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية والهامة لأن الأمن الغذائي لأي دولة، يعتبر من أهم الأمور التي تعمل على الاستقرار والسلم المجتمعي، والمملكة العربية السعودية تعتمد في الوقت الراهن على الاستيراد لأغلب المنتجات الغذائية، وتهدف رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 إلي التحول من الاستيراد إلي الاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات التي يمكن زراعتها في أجواء المملكة، برنامج ريف هو برنامج يستهدف تطوير المجال الزراعي ورفع الإنتاجية، من خلال تطوير وتحديث القطاع ودعم صفار المزارعين الذين يمتهنون الزراعة.

موعد صرف دعم برنامج ريف

حدد البرنامج يوم غداً الأحد الموافق 2021/09/05 موعداً لصرف الدعم، لمن توافرت لهم شروط الصرف من المزارعون، بعد أن تم مراجعة بياناتهم مع الجهات المعنية ذات الشأن، وفيما يلي ألية الاستعلام عن الدعم ومدى قبول الطلب أو رفضه من قبل الجهات المسئولة.

رابط برنامج دعم ريف للاستعلام عن طلب الدعم

الدخول على رابط دعم ريف reef.gov.sa .

. الدخول على أيقونة أبدأ بطلب الدعم.

أضغط خيار جديد ليتم نقلك إلي صفحة جديدة لتسجيل بياناتك الشخصية.

أنتظر رسالة sms بها رمز التحقق.

سجل رقم الحساب البنكي الخاص بك ويشترط أن يكون الحساب مفعل.

سوف يتم فحص طلبك وأنتظر الرد أما بقبول الطلب أو بالرفض.

ما هي شروط التسجيل لطلب دعم برنامج ريف

أن يكون المواطن المتقدم للدعم سعودي الجنسية ويقيم بصورة دائمة داخل المملكة. أن يكون من الممتهنين للزراعة ولا يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة غير الزراعة. لا يزيد إجمالي دخل المستفيد عن 6000 ريال سعودي في الشهر. تقديم المستندات الدالة على امتهانه أعمال الزراعة وأن يكون له حساب بنكي مفعل. ألالتزام الكامل بجميع اشتراطات الصحة التي يقررها البرنامج.

موعد صرف دعم برنامج ريف شهر سبتمبر

أعلن برنامج ريف أنه تم تخصيص رقم أتصال موحد للتيسير على المواطنون المتعاملون مع البرنامج، للرد من خلاله على كل الاستفسارات والأسئلة التي تدور في ذهن المزارعين والمتعاملين مع البرنامج، ورقم الاتصال الموحد هو “19930”

أهداف برنامج ريف لدعم المزارعين

تحسين نمط وجودة الزراعة لصغار المزارعين وزيادة الإنتاجية.

دعم المزارعين وبخاصة صغار المزارعين أصحاب الدخول البسيطة.

زيادة الكفاءة الإنتاجية للمزارعين من خلال تقديم الإرشادات الزراعية لهم.

العمل على توفير المنتجات الزراعية والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.