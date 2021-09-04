نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن سلم رواتب الدفاع المدني 1443 مع البدلات كم راتب جندي الدفاع المدني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الدفاع المدني 1443 ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالمملكة السعودية لمعرفة سلم راتب الدفاع المدني بعد أن قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة السعودية بالإعلان شكل رسميا عن بدء فتح باب القبول إمكانية التسجيل في وظيفة جندي، وقد تم تحديد موعد بدء تلقي جميع الطلبات 20/1 1443 هجرياً وبالتالي يمكن للجميع التسجيل في وظائف الدفاع المدني من خلال منصة أبشر الإلكترونية أبشر توظيف، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة سلم رواتب الدفاع المدني 1443.

سلم رواتب الدفاع المدني 1433

يعتبر نموذج راتب الدفاع المدني يكون عبارة عن سبع درجات رتب والتي تبدأ من جندي إلى رقيب موجود مكافآت سنوية، حيث يبدأ أصغر راتب في سلم رواتب الدفاع المدني من 3.220 ريال حتى 12.255 ريال سعودي موجود بعض المكافأة السنوية وذلك على حسب المستوى.

راتب جندي في الدفاع المدني

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة راتب جندي في الدفاع المدني وجاءت كالآتي:

وصل راتب جندي من الدرجة الأولى إلى 3.220 ريال سعودي أما بالنسبة لجندي الدرجة الثانية إلى3.350 أما بالنسبة لمعاش جندي من الدرجة الثالثة يصل راتب الخاص به إلى 3.480 ريال. بينما يصل راتب أصحاب الدرجة الرابعة إلى 3.610 بينما يصل راتب الدرجة الخامسة إلى 3.740ريال سعودي والدرجة السادسة 3.870 ريال سعودي. بينما وصل قناة الجندي في الدفاع المدني في الدرجة السابعة إلى 4000 ريال سعودي، أما أصحاب الدرجة الثامنة 4.130 ريال سعودي. أما براتب موظفي الحماية المدنية 4.260 ريال سعودي، أما بالنسبة لراتب الدرجة العاشرة جندي في الدفاع المدني يصل إلى 4.390 ريال سعودي.

بدلات جندي في الدفاع المدني

يمكنكم أيضا الاطلاع على البدلات المحددة لجندي في الدفاع المدني وهي كالآتي:

تم تحديد مبلغ الإقامة يصل إلى 500 ريال سعودي، أما بالنسبة لبدل المخصص النقل 500 ريال سعودي.

بينما يصل بدل الأعداد إلى 950 ريال سعودي وتوزيع المخاطر إلى 600 ريال سعودي بالإضافة إلى 25% من المرتب الأساسي بدل الدفاع المدني.

رواتب الدفاع المدني 1443

أهم شروط القبول في وكالة الشؤون العسكرية في الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي كالآتي: