إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 46 لشهر سبتمبر

إيداع دعم حساب المواطن، تقريباً عدد الأيام المتبقية على إيداع الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن حوالي 6 أيام فقط على الدفعة الـ 46 من تاريخ برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر الحالي، ولمن هم مستوفون لشروط الأهلية والاستحقاق، كما يتم في الغالب صرف الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، معادن برنامج حساب المواطن، فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره يوم واحد فقط في حاله إذا وافق يوم الصرف يوم إجازة رسمية في البلاد.

إيداع دعم حساب المواطن:

من المفترض أن يتم صرف الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث وافق يوم الصرف يوم عطله رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر، ويذكر أن إجمالي عدد إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته وحتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغت أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين في المملكة والمكتملة طلباتهم، فيما قد بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة حوالي أكثر من 833 مليون ريال سعودي وحتى هذه الدفعة.

متوسط الدعم للأسرة الواحدة:

وفي بيان رسمي ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة قد بلغ أكثر من 989 ريالاً سعودياً لكل أسرة من المستفيدين من الدعم والمستوفين للشروط، كما بلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالاً سعودياً على مدى السنوات الماضية، كما عمل البرنامج على تقديم أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها، بالإضافة إلى المراجعة والتدقيق في المستندات التي تم طلبها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما أنه قد تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.

وقد أشار القحطاني في حديثه إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس الماضي قد بلغ أكثر من حوالي 1.9 مليار ريال سعودي. فيما قد بلغت التعويضات التي صرفها حساب المواطن بلغت حوالي أكثر من 10.5 مليون ريال. مبيناً أن نسبة 77% من المستفيدين قد تحصلوا على الدعم خلال دعم دفعة شهر أغسطس. وبلغت نسبة عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة. مشكلين نسبه 93% بينما قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد. كما بلغ عدد المستقلين والمستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد. مشكلين ما وصلت نسبته 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأكد القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%. أما بالنسبة لنسبه ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%. فيما قد بلغت نسبة الإناث المستقلات حوالي 43%. وشكل الذكـور المستقلون نسبه 57%. موضحاً إلى أن نسبه 85% من إجمالي المستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل. فيما حصلت نسبه 15% فقط على الاستحقاق الجزئي والأدنى.