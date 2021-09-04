تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب 1.5 مليون ريال للقطاع الحكومي والخاص بالمملكة

تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب 1.5 مليون ريال للقطاع الحكومي والخاص يقدم بنك ساب، البنك السعودي البريطاني، مجموعة من الحلول المصرفية للعملاء، ويقدم البنك باقة من الخدمات المالية، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويقدم البنك للعملاء الحسابات بأنواعها، بطاقات ائتمان، التمويلات الشخصية، تمويل السيارات، الرهن العقاري، خدمات الاستثمار، ويباشر البنك أعماله من خلال شبكة إلكترونية، تضم 72 فرعا، واكثر من 100 ماكينة للصرف الآلي، موزعة في المملكة، الرياض وجده والدمام والخبر، ويصل التمويل الشخصي موضوع المقال، إلي 1,5 مليون ريال، ويعد بنك ساب احد البنوك المعتمدة، من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، ويعمل البنك بكل شفافية ومصداقية، في تقديم القروض الشخصية، ويتيح للعميل الاطلاع علي هذه التمويلات عبر الموقع الإلكتروني. ويمكن قراءه القال للتعرف علي خدمة من بنك ساب، احصل علي بطاقة بنك ساب عملتي الطريقة الأمثل للسفر بالمملكة.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب 1.5 مليون ريال للقطاع الحكومي والخاص

هناك مميزات عديدة للتمويل الشخصي من البنك السعودي البريطاني بنك ساب بالمملكة:

متوافق مع الشريعة الإسلامية. ثم ميسر حتي 1,5 مليون ريال سعودي. فترة سداد طويلة حتي خمس سنوات. التمويل للسعودين والوافدين. ثم سداد أي مديونية لجهات اخري. الإعفاء من سداد الأقساط في حالة الوفاة من الورثة. بدون كفيل، للنساء والرجال، موظفي القطاعين العام والخاص. تمويل إضافي بعد تسديد 20% من التمويل. متاح للمتقاعدين بدون كفيل 10 ألف ريال، وحتي 500 ألف ريال سعودي. هامش الربح ثابت طول فترة التمويل. يعرض النسب والأسعار التمويلية والرسوم في جدول بكل شفافية معلنة بالموقع.

شروط الحصول علي التمويل من ساب

لا يقل العمر عن 21 سنة، ولا يزيد عن 58 سنة، وللعاملين في القطاع الحكومة والخاص 60 سنة. ثم الحد الأدنى للراتب للسعودين4000 ريال، والمقيمين 5000 ريال، أما المتقاعد 3000 ريال سعودي. لا تقل مدة الخدمة شهر للسعودين، ثلاثة اشهر للوافدين. ثم يشترط تحويل الراتب موثق من جهة العمل.

رسوم الحصول علي التمويل من ساب

تبلغ الرسوم الإدارية 1,15% من مبلغ التمويل. أو دفع 5,750 ريال سعودي أيهما اقل. ثم رسوك السداد المبكر هي أرباح ثلاثة شهور حسب جدول السداد.

المستندات المطلوبة للتمويل من ساب

صورة من بطاقة الهوية للسعودي، جواز السفر لمواطني مجلس التعاون الخليجي، الإقامة للوافدين. خطاب من جهة العمل معتمد، تعريف بالراتب، المسمي الوظيفي، تاريخ الالتحاق بالعمل. ثم خطاب لتحويل الراتب مفوض من جهة العمل.

كيفية طلب التمويل من ساب