نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدفاع المدني 1443 على رتبة جندي شروط القبول والتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الدفاع المدني 1443 ، ازداد البحث عن رابط تقديم الدفاع المدني 1443 بعد اعلان الإدارة العامة للدفاع المدني شروط وخطوات التسجيل في وظائف الدفاع المدني للرجال رتبة جندي عبر بوابة أبشر للتوظيف. كما تم تحديد موعد فتح البوابة أمام الشباب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلوم. والراغبين في التسجيل والقبول وكان الميعاد هو 27 من شهر محرم الحالي. وقد اكدت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العامة العسكرية بالمملكة العربية السعودية إلى ضرورة التقيد بجميع الشروط المدرجة والتدقيق الجيد في المعلومات الشخصية قبل إدخالها على منصة ابشر للتوظيف. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنقدم لكم رابط تقديم الدفاع المدني 1443 وسنتعرف على كافة خطوات التسجيل.

رابط التسجيل في الدفاع المدني 1443

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب القبول والتسجيل الخاص بالوظائف العسكرية الشاغرة التي يمكن التقديم عليها عبر رابط الدفاع المدني 1443 او من خلال منصة أبشر للتوظيف. كما وضعت العديد من الشروط والضوابط التي يجب ان تتوفر في المترشح الذي يرغب في تقديم الدفاع المدني للرجل رتبة جندي وهو ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية من هذا المقال.

شروط القبول بوظائف الدفاع المدني 1443

أعلنت وزارة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عن شروط يجب ان تتوفر في كل مواطن سعودي يرغب في الحصول على وظيفة عسكرية والتي جاءت كالآتي:

على المترشح الذي يرغب في الالتحاق بوظيفة بالدفاع المدني أن يكون سعودي الجنسية ومقيم فيها يستثنى من ذلك الأفراد الذين ولدوا خارج المملكة وكانوا مع اوليائهم العاملين لمصلحة دولة المملكة العربية السعودية على المتقدم ان يكون لائق طبيا ولديه لياقة بدنية حسنة اجتياز كل الاختبارات بنجاح وكذلك المقابلات الشخصية. ان لا يكون لدى المتقدم أية مخالفات جنائية أو أخلاقية. يجب ان يكون متزوج بامرأة سعودية الحد الأدنى من العمر 17 سنة و العمر الأقصى للتقديم على وظائف الدفاع المدني 30 سنة

كيفية التسجيل في الدفاع المدني 1443 ابشر توظيف

كما يستطيع كافة الشباب الحاصلين على الثانوية العامة او دبلوم التقديم على وظيفة رتبة جندي من خلال التسجيل عبر الإنترنت على موقع أبشر للتوظيف وهي المنصة الإلكترونية التي يمكن التقديم عليها لكل وظائف وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ومن اجل التسجيل على وظائف الدفاع المدني اتبع الخطوات المدرجة ادناه:

الدخول على ابشر توظيف ثم تسجيل الدخول عبر المنصة

يجب على المتقدم اختيار الوظيفة المرغوب بها.

قراءة الشروط والأحكام.

تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهلات الأكاديمية.

تدوين كافة التفاصيل البيانات الخاصة بالمتقدم

وأخيرا النقر على عبارة حفظ.

وظائف الدفاع المدني 2021

علاوة على ذلك أعلنت وزارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية التي من مهامها الحفاظ على امن وسلامة المواطن والبلاد عن توافر عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة التي يمكن لكل شاب سعودي التقديم على رتبة جندي للرجال بشكل الكتروني ومن أبرز هذه الوظائف:

فني الكترونيات واتصالات.

جندي تصوير فوتوغرافي.

فني كمبيوتر.

مسعف إداري عسكري.

فني صيانة مصنع.

جندي إطفاء.

مفتش سلامة.

جندي إنقاذ.

منسق عمليات الجندي.

جندي فني بالمبنى.

فني صيانة.

مشغل آلة.

قائد.

نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه على خطوات تقديم الدفاع المدني والوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الإدارة العامة للدفاع المدني وكذلك شروط التسجيل في وظيفة رتبة جندي للرجال.