نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية تعلن خطوات تسجيل مولود جديد عبر أبشر وغرامة تأخير التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أبشر الإلكترونية هي منصة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية يتم من خلالها العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتعمل المنصة الإلكترونية على مدار اليوم دون توقف وظهرت أهمية المنصة خاصة خلال الفترة الماضية مع انتشار وباء كوفيد 19 حيث مكنت الجميع من إنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بهم وهم متواجدين بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان ومن أهم مميزات المنصة توفير الوقت والجهد وإنجاز كافة المعاملات الحكومية بكل سهولة وللاستفادة من المنصة يتوجب على المواطن أو المقيم تسجيل حساب خاص به في المنصة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد الخدمات التي يتم إنجازها عبر منصة أبشر وهي تسجيل المولود الجديد وقد أعلنت الأحوال المدنية عن تلك الخطوات وغرامة التأخير التي يتم تطبيقها.

خطوات تسجيل حساب جديد عبر منصة أبشر

يمكن للمواطن أو المقيم التسجيل بمنصة أبشر وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

الضغط على خيار أبشر أفراد.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل مستخدم جديد.

كتابة جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

الموافقة على الشروط والأحكام.

قم بإدخال الرمز المرسل عبر جوالك للتحقق من بياناتك.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات قم بالضغط على تسجيل.

الأحوال المدنية تعلن خطوات تسجيل مولود جديد عبر أبشر

أعلنت وزارة الدخلية وأكدت على ضرورة أن يقوم الأب بتسجيل المولود في الأحوال المدنية من خلال حسابه الشخصي بمنصة أبشر وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر.

كتابة الاسم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

من تبويب خدماتي يتوجب الضغط على زر خدمات.

قم بالضغط على الأحوال المدنية ومنها اختار خدمة تسجيل مولود جديد.

أما بالنسبة للمقيمين عند تسجيل المولود الجديد يجب عليه حجز موعد إلكتروني للذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية للانتهاء من إجراءات التسجيل.

غرامة تأخير تسجيل المولود الجديد بمكتب الأحوال المدنية

ذكرت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية أنه في حال تأخير تسجيل المولود بعد إتمام عملية الولادة ولمدة ثلاثون يوماً يتم فرض غرامة تصل قيمتها إلى 50 ريال سعودي عن كل سنة تأخير.