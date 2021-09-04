يتيح مجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن حالة التأمين الطبي ، عبر منصة إلكترونية علي موقعه الإلكتروني علي شبكة الإنترنت ، وذلك لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين من الأجانب علي أراضي المملكة ، و الاستعلام عن التأمين الطبي من مجلس الضمان الصحي التعاوني خدمة مجانية ، تتيح للمشتركين الاستعلام عن حالة التأمين الصحي الخاص بهم ، بهدف التأكد من صلاحيته ومدة سريانه ، وكذلك بيانات شركة التأمين التابع لها اشتراك العميل ، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم نبذه عن مجلس الضمان الصحي التعاوني وكذلك خطوات إجراء الاستعلام وآلية تنفيذ الخدمة ، والتأمين الطبي في المملكة مطلب أساسي لاستخراج وتفعيل هوية مقيم بالمملكة.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي

نعرض لكم خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي لمشترك بالمملكة عن طريق موقع التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي التعاوني بالترتيب كالآتي :

أولاً من خلال رابط مجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية. ثانياً نختار مبوب خدماتك استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة. ثالثاً نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة أو رقم الحدود بالنسبة للمقيمين. رابعاً يتم إدخال البيانات الخاصة بالإقامة أو رقم الحدود تبعاً لأيهما استخدم في إصدار وثيقة التأمين الطبي علي العميل. خامساً يقوم العميل بوضع رمز التحقق المرئي بالخانة المخصصة له والضغط علي موافق. بالضغط علي إرسال سيتم عرض البيانات الخاصة بالتأمين وحالة سريانه وبيانات شركة التأمين.

وذلك بالاضافة إلي العديد من الخدمات عن طريق موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني

مجلس الضمان الصحي التعاوني

هو هيئة حكومية تابعة لحكومة المملكة العربية السعودية بصفة اعتبارية مستقلة ، تم تأسيسها بناء علي المادة الرابعة من قرار رقم 71 لعام 1420 هجرياً ، بهدف إنشاء مجلس للإشراف علي نظام التأمين والضمان الصحي بالمملكة ، علي أن يكون رئيسه هو وزير الصحة السعودي ، وعضوية مجموعة من وكلاء الوزارات المختلفة بحكومة المملكة ، وتم إنشاء المجلس بناء علي رؤية تكوين جهة رقابة وإشراف علي مستوي عالمي لتعزيز وتمكين الكفاءة والجودة في القطاع الصحي المعني بالتأمين الطبي بالمملكة ، وذلك لحفظ ورعاية صحة المقيمين والمواطنين بالمملكة بكل شفافية وجودة ومبدأ العادلة والكفاءة في تقديم الخدمة ، من خلال تحقيق معايير الاحترافية والإتقان في تقديم الخدمات الصحية وتمكين الإبداع والابتكار وبث روح التعاون في العمل ، ويقدم المجلس العديد من الخدمات للمشتركين عن طريق الدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي فضلاً عن الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان و الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة ، وكذلك يوفر مجلس الضمان الصحي التعاوني أمكانية استخدام تطبيق مجلس الضمان الصحي التعاوني في الاستعلام عن تأمين صحي في السعودية و صلاحية التأمين الصحي برقم الهوية للمواطنين والمقيمين من خلال مجلس الضمان الصحي الطبي الشامل.