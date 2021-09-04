كيفية تقسيط بلايستيشن 5 من زين السعودية 1443 والشروط المطلوبة

توفر شركة زين السعودية للاتصالات خدمة تقسيط بلايستيشن 5 لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية، وهو من الأجهزة التي تتميز بمواصفات عالية، وتشغيل الألعاب القوية بصورة واضحة وسرعة فائقة دون أعطال، لذا يهتم كثير من المواطنين والمقيمين باقتناء هذا الجهاز عبر نظام التقسيط، نظرا لارتفاع سعره، والرغبة في امتلاكه دون دفع ثمنه بالكامل، ولا تتوقف شركة زين عن تقديم خدمات التقسيط الميسر لكافة العملاء وفق الشروط التي أعلنتها والخاصة بالتقسيط ويُمكن تقسيط أي جوال أيضاً من زين على فترات سداد مرنة.

خطوات تقسيط بلايستيشن 5 من زين السعودية

وفي حالة رغبة أي مواطن أو مقيم في السعودية، تقسيط بلايستيشن 5 من زين يمكنه ذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب فرع لشركة زين السعودية. التعاقد وفق نظام الأقساط على باقات شرائح البيانات، سواء باقة 349 أو باقة 260. تكون الأقساط الشهرية 25 أو 50 أو 100 أو 150. فترة الالتزام 6 أو 12 أو 18 أو 24 شهرًا. ومن الممكن التعرف إلى أقرب فرع للشركة زين عبر الإنترنت.

شروط تقسيط PLAYSTATION 5 من زين السعودية

وحدّدت شركة زين السعودية شروط تقسيط PLAYSTATION 5 للمواطنين والمقيمين وهي كالتالي:

رسوم أول شهر من مصروفات الاشتراك في باقة إنترنت 5G.

جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

على العميل توقيع عقد الشراء مع عقد الالتزام بدفع الأقساط.

الجهاز PlayStation 5 Digital مقابل 1,839 ريالًا سعوديًّا.

تقسيط جهاز PlayStation Plus على 12 شهرًا.

السعر الإجمالي لجهاز PlayStation 5 هو 2240.35 ريال سعودي.

يحق للعميل متابعة طلب التقسيط من خلال خدمة العملاء زين على الرقم 959 ومن خارج زين على الرقم التالي: 0590000959.

مميزات تقسيط PLAYSTATION 5 من زين

وتتميز عملية تقسيط PLAYSTATION 5 من زين السعودية بالآتي: