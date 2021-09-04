قرض 250.000بدون ضمانات ريال للسعودي والمقيم بفترة سداد 5سنوات

نقدم لكم من خلال مقالنا افضل تمويل شخصي بقيمة مالية مريحة من افضل التمويلات التي قدمت بالمملكة السعودية، حيث يهتم بعض المواطنين بالتمويلات التي تقدم من البنوك والشركات رغبة في الحصول علي قرض، بالبعض من المواطنين يبحث عن تمويل بقيمة مالية محدده والبعض الأخر يبحث عن تمويل متساهل وميسرة في شروطه، حيث يقدم التمويل من البنوك والشركات وأول ما ينظر إليه العميل عند التقديم علي التمويل الشخصي هي قيمة التمويل وفترة السداد والتي سوف نوضح افضل تمويل شخصي مميز بشروط ميسرة ومتناسب لدي جميع المواطنين، فقد يقدم التمويل من شركة المرابحة المرنة التي تقدم افضل التمويلات الشخصية المميزة التي تتناسب مع جميع المواطنين سواء الراغبين في تمويل بقيمة مالية مميزة أو الراغبين في تمويل متساهل بشروط ميسرة كما أنها تقدم أيضا تمويل للشباب بدون وظيفة ومهلة السداد أول قسط من التمويل بعد عام.

تعرف علي الشروط الواجب توفرها عند الحصول علي التمويل

تمويل بقيمة 250.000 بدون كفيل فقد يتوفر التمويل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية للمواطنين السعودين وأيضا المقيمين، فكل ما علينا إننا سوف نوضح اهم الشروط التي قامت شركة المرابحة المرنة بتحديدها التي لا بد علي جميع عملاء الشركة التأكد من توافر جميع الشروط لكي يتم الموافقة علي طلب التمويل الشخصي.

يتاح التمويل الشخصي المقدم من شركة اكسترا السعودية للمواطنين الذين لا ينقص رابتهم الشهري عن 3000 ريال سعودي. في حالة أن كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الخاص، يتوفر إليه التمويل أن لم ينقص راتبة الشهري عن 6000 ريال سعودي. خدمة العمل التي قامت شركة المرابحة المرنة بتحديها للعميل عند التقديم علي التمويل الشخصي المقدم بقيمة 250 ألف ريال سعودي يجب أن لا تقل عن شهر واحد في حالة أن كان المتقدم يعمل بالقطاع العام. إذا كان المواطن المتقدم يعمل بالقطاع الخاص فيجب أن لا تقل خدمة العمل عن 12 شهرا.

قرض بقيمة 250.000 ريال سعودي