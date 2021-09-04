تحويل اللغة في مايكروسوفت تيمز، بدء العام الدراسي في السعودية الأسبوع الماضي لجميع المراحل التعليمية، وبدء طلاب التعليم الابتدائي عامهم الدراسي بالتعلم الإلكتروني عن بعد، حيث يتم الاعتماد على منصة مدرستي في استكمال عملية الدراسة للطلاب، وعلى جميع طلاب المرحلة الابتدائية امتلاك حساب شخصي على منصة مدرستي وذلك من خلال مايكروسوفت تيمز والبعض يواجه مشكلة في تحويل اللغة في مايكروسوفت تيمز لهذا إليكم حل تحويل اللغة.

طريقة تحويل اللغة في مايكروسوفت تيمز

لمن يرغب في تحويل اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية في برنامج مايكروسوفت تيمز يتم اتباع طريقة التحويل التالية:

من خلال إعدادات البرنامج الداخلية Settings يتم اختيار زر عام General.

ومن ثم التوجه لإعدادات اللغة Language ومنها تحويل اللغة الحالية إلى اللغة العربية وحفظ هذا التعديل في النهاية ليتم استخدام التطبيق باللغة العربية بدلًا من الإنجليزية.

تسجيل الدخول في مايكروسوفت تيمز

للتسجيل في بوابة مايكروسوفت تيمز للطلاب أو المعلمين إليكم خطوات التسجيل في مايكروسوفت تيمز:

قم بفتح رابط بوابة مايكروسوفت تيمز .

اختر زر مايكروسوفت تيمز وبعد ذلك اضغط على زر الدخول.

قم بكتابة الاسم المستخدم للدخول والضغط على زر التالي ومن ثم كتابة كلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

طريقة الدردشة في مايكروسوفت تيمز

يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز من أجل إتمام بعض الخدمات المدرسية للطلاب أهمها التسجيل من خلاله في منصة مدرستي التعليمية، ويتم استخدام هذه المنصة من قبل الطلاب في المرحلة الابتدائية ومن خلال الطلاب الذين لم يخضعوا للقاح فيروس كورونا وغير مصرح لهم بالحضور الفعلي بين زملائهم لحين أخذ اللقاح، كما ويوفر برنامج مايكروسوفت تيمز خاصية الدردشة من خلاله مع الزملاء والمعلمين وتتم الدردشة من خلال التالي: