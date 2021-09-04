طريقة تقديم طلب صندوق التنمية العقاري وآلية الاستعلام 1443

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طريقة تقديم طلب صندوق التنمية العقاري من الخدمات المطلوبة من قبل الأفراد في المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في الحصول على القروض المقدمة من الصندوق لإنشاء سكن خاص بهم، ويمكن للأفراد التسجيل في صندوق التنمية العقاري بعد التعرف على الشروط الموضوعة من قبل الصندوق، كما يمكن لهم معرفة الدعم العقاري متى ينزل بعد توقيع العقد مباشرة وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على تقديم طلب صندوق التنمية العقاري.
تقديم طلب صندوق التنمية العقاري
قام صندوق التنمية العقاري بتوفير إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري، وبإتباع الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لصندوق التنمية العقاري.
- النقر على كلمة التقديم على طلب قرض.
- يتم عرض بعض الشروط والأحكام الموضوعة من قبل الصندوق ويجب على المستخدم الموافقة عليها، والضغط على كملة استمرار.
- يتم تحويل المستخدم إلى صفحة أخري بها نموذج طلب القرض ويتعين على المستخدم ملئ كافة البيانات المطلوبة من خلاله وهي:
- حالة مقدم الطلب الاجتماعية.
- تاريخ الميلاد على أن يتم كتابته بالصيغة الهجرية.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب.
- يتم تحديد الفرع المراد إنهاء الإجراءات من خلاله.
- بعد الانتهاء من ملئ نموذج طلب الحصول على القرض يقوم المستخدم بكتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة ومن ثم النقر إقرار صحة المعلومات المقدمة.
- يتم الضغط بعد ذلك على كلمة إرسال ليتم إرسال الطلب بنجاح، ويقوم بعد ذلك الموقع بإرسال رسالة نصية إلى الجوال السابق تسجيله تفيد بنجاح تقديم الطلب.
الاستعلام عن قروض صندوق التنمية العقاري 2021
يمكن للأفراد المتقدمين بطلب الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري أن يقوموا بالاستعلام عن الطلبات السابق تقديمها من خلال الخطوات التالية:
- الولوج إلى صفحة صندوق التنمية العقاري.
- يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- التوجه مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم اختيار كلمة الاستعلامات.
- يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة رقم السجل المدني الخاص به.
- بعد كتابة رقم السجل يقوم المستخدم بالضغط على كلمة استعلام لتظهر له نتيجة الطلب المقدم.
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