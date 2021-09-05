نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المساعدة المقطوعة 1443 في المملكة العربية السعودية وكيفية الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم الأسر متوسطة الدخل في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم المساعدات المادية نتيجة تأثر الوضع الاقتصادي العام بجائحة كورونا. وقد كثرت التساؤلات حول موعد المساعدة المقطوعة 1443 وما الشروط الواجب توافرها بالمستفيدين للحصول عليها بالإضافة إلى الفئات المستهدفة من هذه المساعدة. سنجيب على هذه التساؤلات في مقالنا التالي تابع معنا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

أوضح الناطق باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف المساعدة لم يتم تحديده بعد ولكنه في القريب العاجل. كما أن قيمة المساعدة تتراوح بين 3000 ريال سعودي وقد تصل لحد 15 ألف ريال سعودي والتي تختلف من أسرة لأخرى حسب وضعها الاقتصادي.

الفئات المستهدفة من المساعدة

الأسر السعودية المتوسطة الدخل.

أصحاب الإعاقات الجزئية أو الكلية.

من يقل دخلهم عن 2000 ريال شهريًا.

الأرامل والمطلقات.

المرأة التي تعيل أسرة بمفردها.

شروط الحصول على المساعدة

يتمتع المواطن السعودي متوسط الدخل بالمساعدات المالية لبرنامج المساعدة المقطوعة حين توفر شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيه، وهذه الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية ومقيم بالمملكة معظم شهور العام.

لا يجوز أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

كما لا يزيد ما يتقاضاه من راتب عن الحد الأقصى الذي حدده البرنامج وهو 2000 ريال سعودي.

عدم امتلاكه سجل تجاري.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر الخدمات الالكترونية أو الهوية.

قم باختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

أدخل رقم الطلب والرمز.

اضغط استعلام.

بعدها ستظهر أسماء المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

للتسجيل في الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر خدمات الكترونية.

اضغط أيقونة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.

أدخل رقم الهوية واضغط تأكيد.

ستصلك رسالة على جوالك تتضمن كود قم بإدخاله في المكان المخصص.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط التالي.

اضغط على الرجوع إلى بوابة المنصة الرئيسية.

ثم اختر موافق.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي. كما أوضحنا شروط الحصول على المساعدة والفئات المستهدفة منها.