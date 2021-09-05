خطوات تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية وتكلفة وشروط تجديدها

يجب على المقيمين في المملكة العربية السعودية تجديد إقامتهم باستمرار فهي بمثابة الهوية الشخصية. كما أن التأخير عن تجديدها يعرض صاحبها لعقوبات قانونية ودفع الغرامات. لذلك لا بد من التأكد من صلاحية الإقامة كل فترة. علاوة على ذلك يمكن تجديدها من خلال منصة أبشر الالكترونية. سنتعرف في مقالنا عن خطوات تجديد الإقامة وشروطها، بالإضافة إلى كلفتها تابع معنا.

طريقة تجديد الإقامة لعامل وافد عبر منصة أبشر

يمكن تجديد إقامة عامل وافد عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة أبشر وزارة الداخلية.

اختر خدمة الجوازات من قائمة خدمات إلكترونية.

اضغط على تجديد الإقامة.

قم باختيار أبشر أفراد.

ثم اكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية.

في حالة كنت تملك حساب على أبشر كتابة كلمة المرور والرمز المرئي

أما في حالة عدم امتلاك حساب الضغط على زر مستخدم جديد وثم إضافة كافة البيانات المطلوبة

ثم من قائمة العاملين اختر العامل الذي ترغب في تجديد إقامته.

حدد مدة التجديد والموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تجديد.

ثم سيظهر إيصال تجديد الإقامة للتأكد من نجاح العملية وتحديد طريقة استلام الوثيقة الجديدة.

خطوات تجديد الإقامة

يمكن تجديد الإقامة من خلال زيارة قسم الجوازات في المملكة واتباع الخطوات التالية:

أحضر طلب لتقديم تجديد رخصة إقامة.

ثم املأ الطلب مع التوقيع والأختام الحكومية.

قم بتجهيز جواز سفرك بشرط أن يكون ساري المفعول.

صور شخصية ملونة حديثة بأبعاد ٤*٦.

ادفع رسوم التجديد.

ثم قم تصوير بطاقة الأحوال المدنية لصاحب العمل.

عليك تقديم تقرير طبي يؤكد سلامة حالتك الصحية.

وثق بصمتك في الجوازات.

يجب وجود تأمين طبي.

عليك تسليم البطاقة منتهية الصلاحية.

تكلفة تجديد الإقامة في السعودية

إقامة العمالة المنزلية أي راعي أو عامل في مزرعة تكون تكلفة الرخصة ٦٠٠ ريال سعودي.

بينما العامل ضمن شركة تكون ٦٥٠ ريال وإذا كان العامل يزيد عن عدد العمال الوافدين المسموح بهم ضمن الشركة يجب أن يدفع ١٣٥٠ ريال سعودي.

مرافق تجاوز ١٨ سنة تكلفة رخصة التجديد تكون ٥٠٠ريال.

بالنسبة للطلبة الحاصلين على منح دراسية يكون تجديد إقامتهم مجاني.

تمديد الزيارة لمقيم ٣٠٠ريال.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة في السعودية

تبلغ قيمة الغرامات المالية الآتي:

٥٠٠ريال للتأخير أول مرة.

١٠٠٠ريال عند التأخير مرة ثانية.

١٠٠٠ريال سعودي مع ترحيل نهائيًا والعودة للموطن الأصلي عند التأخير المرة الثالثة.

هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن خطوات تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى التأكد من عدم تجاوز صلاحية الإقامة لأن ذلك يعرض صاحبها لعقوبات وقد تصل إلى الترحيل. علاوة على دفع غرامات مالية.