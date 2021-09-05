نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد بالهيئة العامة للعقار للخدمات العقارية والتراخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد بالهيئة العامة للعقار وخدمات عقاري والتراخيص العقارية بالهيئة العامة للعقار، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خدمات عقاري التي تقنينها من جانب الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، وتقدم منصة عقاري باقة متعددة من الخدمات الإلكترونية السريعة مثل خدمات التسجيل العامة للمواطنين وخدمات إصدار التراخيص المختلفة المهام، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية الخاصة بالعمل العقاري، ولجميع الأفراد الراغبين بممارسة الأنشطة العقارية المختلفة، بالإضافة الي تسجيل كافة طلبات المعلنين العقاريين، كما توفر خدمات عقاري خدمة تقديم الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمواطنين مع إمكانية متابعتها إلكترونياً، وسوف نوضح لكم تفاصيل الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الهيئة العامة للعقار.

خدمات الهيئة العامة للعقار بالسعودية

توفر الهيئة العامة للعقار بعضاً من الخدمات الاستعلامية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ومن بين الخدمات التي يتم تقديمها علي موقع الهيئة ما يلي:

خدمة الاستعلام عن ترخيص.

خدمة الاستعلام المنشآت المصنفة.

خدمة الاستعلام عن معلن عقاري.

حجز موعد بالهيئة العامة للعقار

بإمكان أي مواطن يقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن يقوم بحجز موعد لدي الهيئة العامة للعقار من أجل تنفيذ بعض المهام المتعلقة بمجال العمل العقاري، ويتم حجز موعد من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الهيئة الإلكتروني التالي: الهيئة العامة للعقار.

يتم الضغط علي خدمة حجز موعد.

يتم ملي نموذج الحجز والذي يبدأ بتحديد موضوع الزيارة والغرض من الزيارة.

يتم تسجيل الاسم الشخصي الخاص بكل مواطن.

تسجيل رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي ورقم الإقامة للوافد.

تسجيل رقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني.

تسجيل أي ملاحظات أخري من خلال خانة الرسالة.

الضغط علي إرسال الطلب.

رقم الاتصال بالهيئة العامة للعقار

وفرت الهيئة العامة للعقار رقم خاص بها من أجل الاتصال، علي أن يتم الاتصال علي هذا الرقم 920027171 ومن خلاله يمكن لجميع المواطنين التواصل عل مدار الساعة من أجل الاستعلام عن أي خدمة يمكن الحصول عليها من خلال الهيئة، كما يمكن التواصل من خلال رقم الفاكس التالي 966118291999+، ومن الجدير بالذكر بأن عنوان الهيئة العامة للعقار يقع في طريق العليا العام بحي الياسمين 133255.