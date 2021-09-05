نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم الزراعي للمستفدين في المملكة و طرق الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم الزراعي في المملكة، متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر، واحد من أكثر الأسئلة التي طرحها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما تسعى الحكومة بالمملكة إلى تقديم كل الخدمات، وبرامج الدعم الممكنة التي تؤهل المواطنين إلى العيشة الكريمة، ولذلك قامت بتقديم دعم مختلف للمشروعات الصغيرة، وتولت وزارة المياه والبيئة والزراعة مهمة تقديم الدعم الريفي، لمن يعملون في الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى دعم صغار مربي الماشية، وذلك من خلال منصة ريف، وهي عبارة عن بوابة إلكترونية قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة بإطلاقها، لتمكين المستفيدين من التسجيل، وتقديم البيانات الخاصة بهم للحصول على الدعم المادي، كما يمكن معرفة شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف إلكترونيًا في السعودية.

موعد نزول الدعم الزراعي للمستفدين في المملكة

متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر سبتمبر 2021، فكما هو معتاد أن الصرف يكون بالتزامن مع بداية الأشهر الميلادية، ثم يكون ذلك لمن حصلوا على الموافقة الرسمية، على التمويل أو الدعم وقد أشارت الحكومة إلى أنه في حالة، توافق الصرف مع يوم السبت أو الجمعة، فإنه يتم التأجيل إلى يوم الأحد أو يوم الخميس.

الاستعلام عن موعد صرف إعانة مربي الماشية سبتمبر 2021

ويمكن الاستعلام عن تاريخ نزول الدعم الزراعي أو دعم مربي الماشية، من خلال الإنترنت وفق الخطوات التي أعلنت عنها وزارة المياه والبيئة والزراعة، والتي تتمثل في التالي:

أن يقوم المستعلم ب الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة. ثم بعد قم بالنقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية. سوف يظهر لك مجموعة من الخدمات، قم بالنقر علي أيقونة خدمات الاستعلام. ثم أنقر علي خيار خدمات المزيد. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم أنقر علي رمز الطلب. وأخيرا يظهر لك كافة المساعدات المستعلم عنها.

حالات إيقاف دعم صغار مربي الماشية في السعودية

هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف الدعم، وعدم تحويل مبلغ الدعم الشهري إلي المستفيد، وذلك يكون في أحدي الحالات التالية:

في حالة وفاة المستفيد من الدعم الزراعي فترة تلقي الدعم. ثم في حال فقدان أي من الشروط اللازمة لتلقي الدعم يتم إيقافه. ألا يتمكن المستفيد من الدعم الزراعي تربية الماشية بنفسه. ثم يتم أيقاف صرف الدعم عند تقديم المستفيد، بيانات خاطئة للحصول علي الدعم.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسرت كافة الشروط للحصول على الدعم الريفي، من أجل المساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهيل الحياة وتعزيز مستوى الوضع المادي، للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية.