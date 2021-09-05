موعد صرف الدعم لدفعة 46 لشهر سبتمبر من حساب المواطن و طريقة تحديث بيانات الدخل

موعد صرف الدعم لدفعة 46 من حساب المواطن، يتسال الكثير من المستفدين من دعم حساب المواطن، عن موعد نزول دفعة شهر سبتمبر، أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة السادسة والأربعين لشهر سبتمبر لسنه 2021، والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين، ويمكن معرفة طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن، وجاء إطلاق برنامج حساب المواطن لتقديم المساعدات الماليّة للمستحقّين من ذوي الدخل المحدود والمتوسّط دون ذوي الدخل المرتفع، ومساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه احتياجاتهم الضرورية لمواجهة ظروف الحياه، كما أن البرنامج جاء مؤكد لفكرة التطورات الاقتصادية التي تسعي لها الحكومة السعودية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.



موعد صرف الدعم لدفعة 46 لشهر سبتمبر من حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ46، في اليوم السابق على موعدها المقرر يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك لتصادفه مع عطلة الجمعة، حيث سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الحالي، ثم أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر.

طريقة تحديث بيانات الدخل في حساب المواطن

الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمواطن، والتي منها رقم الهوية وكلمة المرور. يجب كتابة رقم التحقق بطريقة صحيحة. قم بالنقر على كلمة دخول. ثم اختيار أيقونة تعديل البيانات من الاختيارات. بعد التعديل يتم اختيار أيقونة حفظ.

خطوات إضافة تابع جديد علي حساب المواطن المستفيد من الدعم

يقوم المستفيد من الدعم بالدخول علي الحساب الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن . ثم قم باختيار قائمة تفاصيل الطلب . يجب علي المستفيد من الدعم بالنقر علي أختيار بيانات التابعين . يقوم المستفيد بالنقر علي أيقونة إضافة تابع جديد علي حساب المواطن . وأخيرا يجب علي المستفيد كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم النقر علي زر إضافة ثم حفظ.

مدة الاعتراض على حساب المواطن

وفقاً لبيان حساب المواطن والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، فإن مدة الاعتراض على حساب المواطن يجب أن تكون خلال 5 أيام، وذلك من تاريخ تقديم الدفعة، وسيقوم فريق العمل المختص بمراجعة الطلب خلال فترة السماح التي تمتد 3 أشهر منذ تاريخ الإيداع.