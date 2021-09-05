كيفية الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443 برقم السجل المدني وشروط الحصول عليها

الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443 ، لقد قام عدد هائل من مواطنين المملكة العربية السعودية بالبحث مؤخرا عبر محركات البحث عن منح أراضي الديوان الملكي بشكل مجاني. وذلك من خلال تقديم عبر المنحة المقدمة من الديوان الملكي السعودي وذلك عبر منصة سكني. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض بالتفصيل كيفية الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443، كما أيضا سوف نستعرض الرابط المخصص لكيفية الاستعلام وشروط. كما أيضا سوف نستعرض خطوات التقديم علي منح الأراضي المجانية 1443. فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443

يجب الدخول أولا عبر محرك البحث جوجل علي منصة سكني الإلكترونية تسجيل دخول.

ثم يجب علي المتقدم النقر علي خدمات إلكترونية.

قم بخيار والنقر علي منح أراضي الديوان الملكي.

الآن عزيزي قم بوضع رقم السجل المدني الخاص بك في الحقل المخصص له ثم قم بالضغط علي إدخال.

سوف تظهر لك جميع بيانات طلبك برقم السجل المدني.

ويمكن الاستعلام أيضا عبر الرقم الموحد 199090.

كيفية التقديم عن منحة الأراضي المجانية 1443

علي طالب المنحة أن يقوم بالدخول علي منصة سكني الرسمية.

ثم يجب كتابة أسم المستخدم وكلمة السر للدخول إلي حسابك علي المنصة الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الهوية بشكل صحيح ثم تاريخ ميلادك.

قم بخيار أيقونة التقديم عن منح أراضي مجانية والنقر عليها.

كما يجب الموافقة علي الشروط والأحكام بعد قراءة الشروط جيدا.

سوف يظهر لك سؤال ويجب الإجابة عليه بشكل صحيح وهو (ماهو نوع السكن الخاص بك الحالي).

ثم تنتظر بضع ثوان للتحقق من أحقية الحصول علي المنحة المجانية.

الآن قم بالنقر علي أستكمال الطلب.

بعد أن اكتملت عملية التسجيل. وعند الموافقة علي المنحة سوف يظهر لك عزيزي أنك مؤهل ولك أحقية المنحة المجانية وسوف تظهر لك تلك الرسالة (تهانينا أنت مؤهل بالفعل للحصول علي الدعم السكني).

شروط التقديم علي منح أراضي الديوان الملكي 1443

علي المتقدم في المنحة أن يكون سعودي الجنسية ولا يحمل جنسية أخري.

علي طالب المنحة أن لا يقل عمره عن 18 عاما.

أن يكون المتقدم سوف يقدم علي المنحة المتاحة في المنطقة السكنية التي يعيش بها.

كما أيضا يحق للأرامل والمطلقات الدخول قائمة الاستحقاق للمنحة المجانية. ولكم ألا يزيد العمر عن 25 عاما.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443 برقم السجل المدني. كما أيضا أستعرضنا رابط الاستعلام عن منح الأراضي المجانية 1443. وكيفية التقديم وشروط التقديم عن منح أراضي الديوان الملكي 1443. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.