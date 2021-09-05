نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي الجديدة 1443 ومزايا عرض التمويل العقاري وعرض سداد المديونية في المقال التالي
عروض الراجحي الجديدة 1443 ومزايا عرض التمويل العقاري وعرض سداد المديونية. تتميز المملكة العربية السعودية بكونها تحتوي على عدد كبير وضخم من البنوك بداخلها. كما أن هذه البنوك تتنافس فيما بينها عن طريق تقديم مختلف الخدمات وكذلك العروض المميزة من أجل كسب عدد اكبر من العملاء. ويعتبر من أهم وأكبر هذه البنوك هو مصرف الراجحي والذي يمتلك الكثير من الفروع داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية. كما يتميز بنك الراجحي بسعيه الدائم من أجل تقديم كل ماهو جديد ومتطور في عالم الخدمات المصرفية. حيث تختلف الخدمات التي يقدمها الراجحي للعملاء ما بين تمويل وقروض وبطاقات ائتمانية مختلفة. كما يقدم دائما الراجحي للعملاء داخل المملكة عروض جديدة ومختلفة على جميع الخدمات التي يقدمها. كما تعتبر العروض التي يقدمها الراجحي محط أنظار الكثير من المواطنين داخل المملكة وكذلك المقيمين بها أيضاً. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم العروض التي يقدمها الراجحي سواء عرض التمويل العقاري أو عرض سداد المديونية.
عروض الراجحي الجديدة 1443
حيث أن مصرف الراجحي هو من أهم البنوك التي توجد في المملكة والتي تمتبك عدد كبير جداً من العملاء. ولذلك تسعى دائما إدراة البنك من أجل تقديم المساعدات والخدمات المختلقة حتي تتمكن من الحفاظ على العملاء الحاليين وكذلك كسب عملاء جدد أيضاً. ولهذا السبب فقد قام بنك الراجحي بالإعلان عن تخفيضات وعروض جديدة على منتجاته التمويلية التي يقدمها للمواطن. كما يقدم للمواطن الكثير من المزايا داخل كل عرض يقدمه حتي يتمتع المواطن بجميع المزايا بصورة أكبر. ويمكننا ذكر عروض الراجحي كما يلي:
عرض التمويل العقاري
ويعتبر من أهم العروض التي قام بطرحها مصرف الراجحي للعملاء هو عرض التمويل العقاري. حيث يقدم البنك للعملاء مزايا عديدة من خلال عرض التمويل العقاري ويمكننا ذكرها كما يلي :
عرض سداد المديونية
كما أعلن أيضاً مصرف الراجحي عن إطلاق عرض سداد المديونية. والذي يوفر للعميل هذا العرض العديد من المزايا المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن العميل يتمكن من الحصول على هذه العروض فقط من خلال الدخول علي الموقع الخاص بعروض التمويل من الراجحي. ويمكننا ذكر مزايا عرض سداد المديونية كما يلي :
- يمكن الحصول على تمويل وطني ب60 شهر فترة سداد.
- يبدأ معدل النسبة السنوية من 1.03
- يمكن استراد الرسوم الإدارية ببعض الشروط
- لا يتطلب وجود كفيل
- يتم إعفاء العميل عند حدوث عجز كلي أو عند الوفاة
- كما إنه لا يوجد حد أقصي للمبلغ التمويلي
- وكذلك سوف يؤجل سداد العميل لأول قسطين.
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