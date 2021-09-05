نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة سداد الديون فرجت مع أبشر قدم فاتورتك وانتظر التخلص من الدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة هبة سداد الديون عن طريق فرجت مع أبشر. أصدرت الجهات الحكومية مؤخراً الضوابط اللازمة للتعامل مع خدمة “فرجت” ، والتي تتيح سداد الديون الى المتعثرين من السجناء ، وتشكلت لجنة الموافقة من وزارة الداخلية والخارجية والعدل والمالية بالإضافة الى ممثلي مؤسسة النقد السعودي ، وتهدت اللجان على العمل على تحسين خدمة فرجت والاجتماع كل سنتين لبحث ما توصلوا اليه. جاءت هذه الضوابط في اختيار لغتين لموقع الخدمة هي العربية والانجليزية بالإضافة الى اتاحة اختيار سداد الدين جزئيا أو بشكل كلي عن مواطن بعينه أو جميع المواطنين بشكل عام ، فيما ستقوم مديرية السجون بعملها الاشرافي على الخدمة ، ومتابعة قيد الأشخاص داخل الخدمة الى أن يتم الافراج عنه بعد سداد الدين بالكامل.

جدير بالذكر قامت “أبشر” بإطلاق النسخة المطورة من فرجت بشكل جديد يسمح باختيار الحالات الأكثر حاجة لفك كربها عن طريق سداد المبالغ المتعثرة . التحديث الجديد انطلق في رمضان باعتباره شهر الخير ويلجأ العديد من المواطنين فيه للتبرعات ، كما شاهدنا الفترة الماضية والحملة القومية للعمل الخيري عن طريق منصة احسان الخيرية والتي انهالت عليها التبرعات الفترة الماضية بشكل يتفاخر به السعوديين. وتسمح فرجت لمستخدمي أبشر بمساعدة الغارمين من السجناء الذين لا يتسنى لهم دفع الدين الخاص بهم.

سداد فاتورة دين مليون ريال خلال 5 ساعات عبر فرجت مع أبشر

يظهر كرم الشعوب عن اتاحة الفرصة لهم بتقديم المساعدة ، وهذا ما فعله المواطنون السعوديين اذا استطاعوا سداد مديونية لمتعثر تبلغ قيمتها مليون ريال و 77 ألف عن طريقة خدمة فرجت مع أبشر ، جاء هذا مباشرة بعد صدور رواتبهم الشهرية بعد الإعلان عن انطلاق الحملة الجديدة ، ونشر أحد حسابات المديونين فاتورة بقيمة مليونيه على موقع التواصل “تويتر” الى ان بدأ هذا الرقم في النقصان حتى تم سداد الفاتورة بشكل كامل في فترة قياسية قُدرت ب 5 ساعات فقط ، يمكن أنت أيضا عزيزي المواطن نشر فاتورتك عبر “هاشتاج فرجت مع أبشر” ليقوم فاعلي الخير بتقديم التبرعات وسداد المديونية لك ، فيما يلي مثال على هذه الطريقة.

ألية اختيار المتعثرين لسداد الدين في فرجت

قامت “أبشر” مؤخراً بتحديث الضوابط اللازمة لاختيار المحكومين عليهم الأشد احتياجا تبعاًَ لعدة شروط ، لعل أبرزها كون المديون محبوساً في السعودية في قضية غير جنائية باستثناء قضية تحرير شيك دون رصيد وانه لم يسبق له الاستفادة من خدمات فرجت خلال 5 سنوات سابقة ، ونصت الضوابط على منع المحبوسين بسبب قضايا تضر الصالح العام كالمخالفات المرورية من ادراج أسمائهم ضمن فرجت مع أبشر ، وقامت وزارة العدل بإصدار مرسوم عن اهداء ميدالية الاستحقاق لكل المتبرعين المتجاوز قيمة تبرعاتهم 1 مليون ريال سعودي ، وجاءت شروط ترتيب المواطنين الأكثر استحقاقاً للبيانات التالية:

عمر المحبوس

المبلغ المتبقي من الدين

مدة الحكم

عدد أفرد الأسرة

التحقق من فاتورة وسداد الدين عبر منصة إحسان

وضحت خدمة فُرجت طريقة التبرع عن طريق منصة احسان الخيرية سداد الدين لكن في هذه الحالة أن لن تقوم باختيار شخص بعينه للتبرع له ، حيث أنه منصة احسان للعمل الخيري هي خدمة تربط المتبرعين بمقدمي الخدمات الأخرى التي تتعامل مباشرة مع المستفيدين من التبرعات لسداد ديونهم ، ويمكنك الاستعلام عن الفاتورة عن طريق ناجز ، وضح حساب خدمة فُرجت خطوات التبرع لسداد الدين عبر احسان في الخطوات التالية:

الدخول الى رابط منصة احسان الخيرية ادخل على قائمة فرص التبرع اختيار خدمة فرجت ادخل رقم الفاتورة أو الحالة اختيار المبلغ المراد التبرع به اختيار طريقة الدفع المفضلة والدفع مباشرة

شرح خطوات خدمة فرجت مع أبشر

تسهيلاً على المتبرعين اخترنا لكم هذا المقطع للتعرف على الخطوات اللازمة للتعامل مع خدمة فرجت من أبشر ، حيث يمكن المساعدة في الإفراج على المسجونين من الغارمين في المملكة وأن تكون سبباً وفرصة في اسعاد أطفال المحكوم عليهم من المديونين وخروج عائلهم اليهم في هذا الشهر الذي تُضاعف فيه الأعمال.

بدائل مختلفة لسداد الدين

هناك بديل متوفر لسداد الدين عن طريق البنوك بإقناعهم بطلب تمويل شخصي لسداد الدين ، جميع البنوك لديهم متطلباتهم الخاصة للمقترضين المحتملين ، حتى إذا كان لديك ائتمان سيئ ، فقد تتمكن من العثور على مقرض يرغب في تمديد قرض لك ، على الرغم من أنك ستعرض عليك معدلات فائدة أعلى. إذا كنت في هذا السيناريو ، فقد ترغب في محاولة التقديم مع موقّع مشارك لديه رصيد جيد. إن وجود موقِّع مشارك حسن الائتمان يحسن الصورة الائتمانية الإجمالية الخاصة بك ، ولكن ضع في اعتبارك أن الشخص المشترك في التوقيع يشترك في بعض المسؤولية عن القرض إذا فشلت في سداد المدفوعات.

متى تحصل على المساعدة في ديونك

إذا كنت مندهشًا من فكرة محاولة سداد الديون أو كيفية التفاوض على تسوية الديون بنفسك، فإن التحدث إلى مستشار الائتمان يمكن أن يساعدك. تقدم وكالات الاستشارات الائتمانية غير الربحية عددًا من الخدمات، بما في ذلك مساعدة المستهلكين على معرفة الاستراتيجية الصحيحة لسداد الديون.

يمكن لمستشار الائتمان أو مستشار الديون أن ينظر إلى ديونك ودخلك وإنفاقك لمساعدتك في إنشاء ميزانية واقعية. يمكنهم أيضًا مناقشة الخيارات المختلفة لسداد الديون، بما في ذلك ما إذا كانت خطة إدارة الديونقد تكون مناسبة لك. تتضمن استراتيجية سداد الديون هذه إجراء دفعة واحدة لمستشار الائتمان، الذي يقوم بعد ذلك بتوزيع الدفعة على الدائنين.

يمكن أن توفر لك خطط إدارة الديون المال إذا كان مستشار الائتمان الخاص بك قادرًا على التفاوض بشأن تخفيضات أسعار الفائدة أو الإعفاءات من الرسوم نيابة عنك. حتى إذا انتهى بك الأمر إلى اختيار حل مختلف، يمكن أن تساعدك خدمات الاستشارات الائتمانية في تقييم جميع الخيارات والتعامل مع ديونك.

قروض الموقعين المشتركين لسداد الدين

تتمثل إحدى طرق تحسين فرصك في التأهل للحصول على قروض شخصية للمفلسين في العثور على موقع مشارك. يمكن أن يعزز الموقع المشترك الذي يتمتع بائتمان جيد إلى ممتاز ودخل كافٍ فرص موافقتك على قرض شخصي. قد تكون قادرًا أيضًا على تأمين معدل فائدة أقل مما كنت ستحصل عليه بدون وجود شريك في التوقيع.

الموقعون المشتركون غير مسؤولين عن الدفعات الشهرية ما لم تتخلف عن السداد أو تخلفت عن سداد القرض. هذا يعني أيضًا أن أي نشاط دفع سلبي يمكن أن يؤثر على درجة الائتمان الخاصة بهم.